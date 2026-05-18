Çocuklarda İdrar Kaçırma Sorunları

18.05.2026 09:18
Prof. Dr. Ozan Özkaya, çocuklarda idrar kaçırmanın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

ÇOCUKLARDA idrar kaçırmanın yalnızca gece (nokturnal enürezis), yalnızca gündüz ya da hem gece hem gündüz şeklinde görülebileceğini söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya, "1-2 yaş arasında mesane doluluğunun fark edilmesi başlarken, işemenin kontrolü genellikle 2-3 yaş arasında gelişir. Ancak bu sürecin dışında devam eden kaçırmalar mutlaka değerlendirilmelidir" dedi.

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya, çocukluk döneminde sık görülen idrar kaçırmanın (inkontinans) farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, altta yatan hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Çocuklarda idrar kaçırmanın yalnızca gece (nokturnal enürezis), yalnızca gündüz ya da hem gece hem gündüz şeklinde görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "1-2 yaş arasında mesane doluluğunun fark edilmesi başlarken, işemenin kontrolü genellikle 2-3 yaş arasında gelişir. Ancak bu sürecin dışında devam eden kaçırmalar mutlaka değerlendirilmelidir" diye konuştu.

'GÜNDÜZ İDRAR KAÇIRMA ÖNEMLİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR'

Gündüz idrar kaçırmanın farklı nedenlere bağlı gelişebileceğini belirten Prof. Dr. Özkaya, bu durumun bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Özkaya, "Gündüz ya da hem gündüz hem gece idrar kaçırma; nörojenik ve anatomik bozukluklar gibi yapısal nedenlerden ya da fonksiyonel sorunlardan kaynaklanabilir. En sık görülen işeme bozukluğu ise aşırı aktif mesanedir" dedi.

'AŞIRI AKTİF MESANE VE İŞEME BOZUKLUKLARI DİKKAT ÇEKİYOR'

Aşırı aktif mesanesi olan çocukların gün içinde sık ve az miktarda idrar yaptığını belirten Prof. Dr. Özkaya, "Bu çocuklarda ani idrara çıkma hissi olur ve yetişemediklerinde kaçırma görülebilir. Çocuklar bu durumu önlemek için bacak çaprazlama, çömelme gibi tutma manevraları yapabilir" ifadelerini kullandı.

İşeme ertelemesi (az aktif mesane) durumuna da değinen Prof. Dr. Özkaya, "Bazı çocuklar oyun veya okul sırasında tuvalete gitmeyi erteler. Bu çocuklar günde 3'ten az idrara çıkar, mesane aşırı dolduğunda taşma şeklinde idrar kaçırma görülebilir. Uzun vadede mesanede idrar kalması enfeksiyon riskini artırır" dedi.

Disfonksiyonel işeme ve gülme inkontinansının da çocuklarda görülebilen diğer durumlar arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Özkaya, özellikle kız çocuklarında gülme sırasında ani idrar kaçırmanın ortaya çıkabildiğini söyledi.

'BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI'

İdrar kaçırma şikayeti olan çocuklarda detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, şu uyarılarda bulundu:

"Sık tuvalete gitme (günde 7'den fazla), seyrek idrara çıkma (günde 3'ten az), ani sıkışma hissi, idrar başlatmada zorluk, kesik kesik işeme ve zayıf akım gibi belirtiler varsa işeme bozukluğu açısından değerlendirme yapılmalıdır."

'TANIDA BASİT YÖNTEMLER YOL GÖSTERİYOR"

Tanı sürecinde işeme ve dışkılama alışkanlıklarının detaylı sorgulanmasının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Özkaya, "Çocukların en az iki gün süreyle idrar alışkanlıklarını kaydettiği günlükler oldukça faydalıdır. Ayrıca tam idrar tetkiki, ultrasonografi ve üroflowmetre

gibi yöntemlerle değerlendirme yapılabilir. Gerekli durumlarda ileri tetkiklere başvurulabilir" dedi.

'TEDAVİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE PLANLANIYOR'

İdrar kaçırmanın tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkaya, "Tedavi altta yatan nedene göre değişir. Mesane eğitimi, kabızlığın önlenmesi, pelvik taban egzersizleri ve biofeedback gibi yöntemler uygulanabilir. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi de devreye girer" açıklamasında bulundu.

'ERKEN MÜDAHALE KOMPLİKASYONLARI ÖNLÜYOR'

Tedavi edilmeyen işeme bozukluklarının idrar yolu enfeksiyonu, reflü ve böbrek hasarı gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Özkaya, "Ayrıntılı değerlendirme ve erken tedavi ile bu komplikasyonların önüne geçmek mümkündür" dedi.

