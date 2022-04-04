Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi - Son Dakika
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Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi

04.04.2022 18:28

Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuk yaşlarda 2 kez ağaçtan düşen ve belinde kamburluk oluşan Yusuf Göl isimli adam, yıllardır çektiği acılardan, olduğu başarılı bir operasyonla kurtuldu.

Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuk yaşlarda 2 kez ağaçtan düşen ve belinde kamburluk oluşan Yusuf Göl isimli adam, yıllardır çektiği acılardan, olduğu başarılı bir operasyonla kurtuldu. Adeta sürünerek geldiği hastaneden yürüyerek taburcu olan Göl, "Sürünerek ihtiyaçlarımı karşılıyordum artık yürüyebiliyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan, 4 çocuk babası Yusuf Göl (59), belindeki kamburluktan dolayı sürünerek geldiği hastaneden, sağlığına kavuşup, yürüyerek taburcu oldu. Çocukluğundan beri çektiği acıların sona ermesinin mutluluğunu yaşayan Göl ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Örencik Mahallesi'nde çocukluk yıllarında iki kez ağaçtan düşen Yusuf Göl'ün belinde kamburluk oluştu. Gittiği doktorlar, tedavisinin ancak ameliyatla düzelebileceğini söylemesine rağmen ameliyat korkusuyla, tedavi olmaktan kaçan Yusuf Göl'ün, yaşı büyüdükçe, belinin kamburluğu arttı, yürüyemez ve ihtiyaçlarını ancak sürünerek karşılayabilir hale geldi. Ameliyattan başka seçeneği kalmayan Yusuf Göl, Devlet Hastanesine muayeneye gitti. Devlet Hastanesinden üniversite hastanesine sevk edilen Yusuf Göl, büyükşehire gitmek yerine ilçedeki özel bir hastanede görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahı Vatan Tayfur'a muayene oldu. Dr. Vatan Tayfur'un, ameliyatının yapılabileceğini söylemesi üzerine ameliyat olan Yusuf Göl, sağlığına kavuşarak, yürümeye başladı.

Çocukluk yıllarında, belli aralıklarla iki kez ağaçtan düştüğünü ve belindeki kemiklerin yamulması sonucu kambur olduğunu belirten Yusuf Göl, "Devlet hastanesine gittim, buradan beni üniversiteye yolladılar. Belimin kambur olmasından dolayı ihtiyaçlarımı karşılayamıyordum. İhtiyaçlarımı karşılayabilmek için yerde sürünüyordum. Sinir sıkışması vardı, kımıldayamıyordum, iki tarafa da baskı yapıyordu. Sinir, damarlarımı sıkıştırmış. Kımıldayamıyordum. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum." dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Beyin Cerrahi Dr. Vatan Tayfur, "Hastamız vücudunda şekil bozukluğu, yürüme bozukluğu, bacaklarda uyuşma ve ağrı, kamburluk şikayetleriyle bize geldi. Yapılan muayene ve tetkik sonuçlarında belde kayma, sinir kanallarında daralma, üç tane fıtık teşhisi koyduk. Hastamızı hastanemizde başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Ameliyat sonrası beldeki kamburluk tamamen geçti. Hastamız daha düzgün yürüyebilir hale geldi. Ayaklarındaki uyuşmalar geçti. Hastamız sağlığına kavuştu ve rahatlıkla yürüyebilecek." diye konuştu.

Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi
Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi
Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi

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Alaşehir, Ameliyat, Manisa, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çocukluğundan beri çektiği acıları sona erdi - Son Dakika


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