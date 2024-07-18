Cosmedica Dental Doktorları Diş Beyazlatma İşlemini Anlattı

Sağlık

Diş beyazlatma, insan dişlerinin rengini açma işlemidir ve genellikle dişlerin çeşitli nedenlerle sararması durumunda tercih edilir. Beyazlatma, diş minesinin içsel veya dışsal rengini değiştirerek elde edilebilir. Evde diş fırçalama ve düzenli diş bakımı ile de dişlerin beyazlatılması mümkündür. Klinik yetkilisi "Bu işlem, hastaların daha beyaz ve sağlıklı bir gülüşe kavuşmasını sağlayarak özgüvenlerini artırır," şeklinde konuştu.

Cosmedica Dental diş hekimi, diş beyazlatma işleminin nasıl uygulandığını şöyle açıkladı: "Beyazlatma, genellikle peroksit bazlı jellerin doğrudan dişe uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İşlem, 10 ila 14 gün boyunca günde bir veya iki kez uygulanarak dişleri birkaç ton daha beyaz hale getirir." Diş beyazlatma yöntemlerinin teknik ve uygulama alanlarına göre farklılık gösterdiğini de belirten yetkili "Ev tipi, klinik ortamda ve kombine beyazlatma gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır," sözleri ile diş beyazlatma yollarına da değindi.

Ev tipi diş beyazlatma

Ev tipi diş beyazlatma yöntemine değinen Cosmedica Dental doktoru "Evde yapılan beyazlatma işlemi için hastaların ağız içinden ölçü alınarak kişiye özel plaklar hazırlanır. Bu plaklar, belirli miktarda beyazlatma jeli ile doldurularak gün içinde birkaç saat veya gece boyunca kullanılır. İşlem, ortalama 10-15 gün sürmektedir," diye belirtti.

Ofis tipi diş beyazlatma

Ofis tipi diş beyazlatma hakkında bilgi veren diş hekimi "Klinik ortamda yapılan bu yöntem, lazer veya UV ışığı kullanılarak beyazlatma jellerinin etkinleştirilmesi ile gerçekleştirilir. İşlem, yaklaşık bir saat sürer ve hızlı sonuç verir," dedi.

Kombine diş beyazlatma

Kombine diş beyazlatma yönteminin hem evde hem de klinikte uygulandığını açıklayan diş hekimi, "Bu yöntemde, beyazlatma işlemine klinikte başlanır ve ardından birkaç gün evde yapılan uygulamalarla desteklenir. Böylece daha kalıcı ve etkili sonuçlar elde edilir," diye ekledi.

Tek diş beyazlatma

Tek diş beyazlatma yöntemi ise özellikle kanal tedavisi sonrası renk değiştiren dişler için tercih edilir. Klinik hekimi, "Bu işlemde, dişin iç kısmına beyazlatma jeli uygulanır ve diş geçici dolgu ile kapatılır. İstenen renge ulaşılana kadar birkaç gün aralıklarla tekrarlanır," şeklinde bilgi verdi.

Diş beyazlatma işleminin Türkiye'de çok profesyonel şekilde yapıldığını vurgulayan Cosmedica Dental diş hekimi, "Ülkemizde diş beyazlatma, ileri teknoloji ve uzman hekimler tarafından en yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu da hastaların güvenini kazanıyor ve memnuniyet sağlıyor," dedi.

Klinik diş hekimi son olarak, diş beyazlatma işleminin avantajlarını şu sözlerle özetleyerek açıklamalarına son verdi: "Beyazlatma, sadece estetik bir gülüş sunmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların özgüvenini de artırır. Cosmedica Dental olarak, hastalarımıza en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin bu alandaki başarısı ve sunduğu uygun fiyatlar, ülkemizi dünya genelinden gelen hastalar için cazip bir merkez haline getiriyor."