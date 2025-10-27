Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye\'de görüldü
27.10.2025 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Covid-19 salgını tüm dünyada yeniden etkisini arttırdı.

"3'LÜ SALGIN" ETKİSİ

Son haftalarda ülke genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış yaşandığın ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, aynı anda görülen influenza (grip), Covid-19 ve RSV virüslerinin toplumda "3'lü salgın" etkisi oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"GRİP BENZERİ ŞİKAYETLERLE BAŞLIYOR, ÜÇ FARKLI VİRÜSÜN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR"

Prof. Dr. Özkaya, son dönemdeki hava şartlarına dikkat çekerek, "Sonbahar ve yaz karışımı bir iklimin etkisiyle gün içinde ani sıcaklık değişimleri yaşanıyor. Aynı gün içerisinde dört mevsimi birden yaşıyoruz. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve grip benzeri şikayetlerle başlayan hastalık tabloları, üç farklı virüsün etkisiyle uzamış bir hal alıyor" dedi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya

"FRANKENSTEİN VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ"

Covid-19'un "Frankenstein varyantı" olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye'de de görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Mevcut hastalarımız içinde kritik veya hayatı tehdit eden bir tablo yok. Ancak bu varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve Avrupa ile Asya'da hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz" diye konuştu.

"ZATÜRRE RİSKİNE DİKKAT"

Dr. Özkaya, grip ve Covid 19'un zatürreye dönüşme riski taşıdığını vurgulayarak, "Grip veya Covid sonrası birçok hastamızda hastalık akciğerlere iniyor ve zatürre olarak karşımıza çıkıyor. Hastaneye yatan hasta sayısında da artış gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

"AYAKTA GEÇİRİLEN AMA BULAŞTIRICI BİR SALGIN"

Salgının günlük hayatı aksatmadan ancak sinsi bir şekilde yayıldığını belirten Özkaya, "Grip ve Covid artık yatağa düşürecek kadar ağır seyretmese de günlük işlerimizi yapmayı zorlaştırıyor. Ne tam hasta ne de tam iyilik hali olmadan virüs toplumda dolaşmaya devam ediyor. Dinlenmeyen ve izolasyon uygulamayan vakalar bulaş zincirini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Prof. Dr. Özkaya, vatandaşlara şu önerilerde bulundu: "En ufak grip benzeri şikayeti olan vatandaşlarımızın evlerinde dinlenmelerini öneriyoruz. Uzamış öksürük ve nefes darlığı yaşayanların ise mutlaka doktora başvurarak akciğer röntgeni çektirmeleri ve uygun tedaviyi almaları gerekiyor."

Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu
Mezarlıkta kan donduran manzara Bulur bulmaz yaktı Mezarlıkta kan donduran manzara! Bulur bulmaz yaktı
Avlanmak isterken oğlunu öldürdü Avlanmak isterken oğlunu öldürdü
Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i farka koştu Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagas’ın nikah törenine katıldı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagas'ın nikah törenine katıldı

19:39
İşte Türkiye’nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri
19:18
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak
19:01
İç savaşın yaşandığı Sudan’dan katliam görüntüleri Cesetler yan yana dizildi
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi
19:00
Canlı anlatım Maçta goller üst üste
Canlı anlatım! Maçta goller üst üste
18:10
Bakanlık affetmedi Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza
18:07
Hacettepe Üniversitesi karıştı Palalı saldırganlar kamerada
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 20:49:07. #7.11#
SON DAKİKA: Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.