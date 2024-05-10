Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde güçlendirme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Sağlık

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Hastanenin poliklinik blokunun bir bölümünde çalışmalar tamamlandı ve hasta kabulüne başlandı. Rektör Meryem Tuncel, çalışmaları yerinde denetledi ve iç mimari düzenlemelerin mayıs ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

10.05.2024 16:45
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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar aldıktan sonra güçlendirme çalışmalarına başlanan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin çalışmaları tamamlanan bir bölümü hasta kabulüne başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güçlendirme işlemleri devam eden hastanenin poliklinik blokunun bir bölümünde çalışmalar tamamlandı.

Güçlendirilen bölümde hasta kabulüne başlandı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, havalandırma, mekanik, santral ve elektrik sistemlerinin demontaj edildiği ve inşaat kırım işlerinin yapıldığı B blok güçlendirme çalışmalarını yerinde denetledi.

Poliklinik blokunun bir bölümünün taşınma işlemlerinin sona ermesiyle nisan ayı sonu itibarıyla hasta kabulüne başlandığını belirten Tuncel, tüm iç mimari düzenlemelerinin mayıs ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde güçlendirme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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