Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti tarafından başlatılan "saç örme" akımına katılan ve gözaltına alınan kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A. hakkında karar verildi.
Kocaeli'deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., görevi başındayken DEM Parti'nin başlattığı saç örme akımına katılarak saçlarını ördüğü videoyu Kürtçe bir şarkı eşiliğinde sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hemşire İ.A., savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Hemşire İ.A.'nın ifadesinde, "Pişmanım. Devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum, şarkı sözlerini de bilmiyorum" dediği öğrenildi.
