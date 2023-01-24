Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı - Son Dakika
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Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı

24.01.2023 13:42
Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 kozmetik ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 kozmetik ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi.

TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından, Ekim- Aralık 2022 arasında insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

Toplam 203 kozmetik ürünü kapsayan denetimlerde, ürünlerin 162'sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 545 bin 340 lira para cezası uygulandı. Denetlenen 25 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Ayrıca ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

El dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi biyosidal ürünlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. 5 ürünün ruhsatsız, analiz sonuçları neticesinde de 1 ürünün güvensiz olduğu tespit edildi. Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle bu ürünlerle ilgili toplam 241 bin 720 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı, Aralık, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Denetlenen 203 kozmetik üründen 178'si uygunsuz ve güvensiz çıktı - Son Dakika

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