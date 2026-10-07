Denizli\'de 2026\'nın ilk 9 ayında 38 bin 581 kişi tarandı, 82 meme kanseri erken yakalandı

Denizli'de meme kanserinin erken evrede tespit edilmesine yönelik tarama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2025 yılında 56 bin 438 kadına mamografi çekilirken, 140 meme kanseri vakası tespit edildi. 2026 yılının ilk 9 ayında ise 38 bin 581 kişiye tarama yapılarak 82 meme kanseri vakası erken dönemde belirlendi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, meme kanserinin dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayarak erken evrede tespit edilmesi ve uygun tedaviye zamanında başlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Erken tanının en önemli araçlarından birinin ise düzenli taramalar olduğunu belirten Uz. Dr. Berna Öztürk, şöyle konuştu: "Meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda gelişen meme kanseri, çoğunlukla süt kanallarında (duktuslar) veya süt üreten bezlerde (lobüller) ortaya çıkmaktadır. Meme kanseri, genetik, hormonal, biyolojik ve çevresel faktörlerin etkisiyle gelişebilen bir hastalıktır. Bazı risk faktörleri değiştirilemezken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesiyle bazı risklerin azaltılması mümkündür. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, sağlıklı vücut ağırlığının korunması, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması ve alkol kullanılmaması meme kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Meme kanseri erken evrelerde herhangi bir belirti vermeden gelişebilir. Bu nedenle kişinin kendini sağlıklı hissetmesi veya herhangi bir şikayetinin bulunmaması, meme kanseri olmadığı anlamına gelmez. Düzenli taramalar, henüz belirti ortaya çıkmadan hastalığın tespit edilmesinde en önemli araçlardan biridir. Erken tanı sayesinde tedavi seçenekleri artmakta ve tedavi başarısı yükselmektedir" dedi.

2026'da 82 meme kanseri erken dönemde tespit edildi

2026 yılı 9 ay boyunca yapılan taramalar sayesinde 82 kadında meme kanseri vakasının erken evrede tespit edildiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de kanser taramalarının vatandaşlara daha kolay ulaştırılması amacıyla kullanılan Mobil Kanser Tarama Tırı'nın da taramalarda önemli katkı sağladığını belirtti ve şöyle konuştu: "2025 yılında Denizli'de 56 bin 438 kadınımıza mamografi çekimi gerçekleştirmiş ve 140 meme kanseri vakası tespit etmiştik. 2026 yılının ilk 9 ayında ise 38 bin 581 kişiye tarama yaparak 82 kadınımızda erken evrede kanser teşhis ettik. Ayrıca 2021 yılında hayırsever desteğiyle ilimize kazandırdığımız Mobil Kanser Tarama Tırımız, yıl boyunca İlçelerimizde yoğun olarak taramalar gerçekleştirdi ve 2026 yılının ilk 9 ayında Mobil Kanser Tarama Tırımızda 6 bin 973 kadınımıza mamografi çekildi ve 15 meme kanseri vakası tespit edildi. Yani il geneli tüm meme kanseri taramalarının yüzde 18'si tırdaki mamografi cihazımızla yapıldı. Tırımızın da bu anlamda kanser taramalarına katkısı çok büyük, Mobil Tırımız ile İlçelerimizde tarama hizmetlerini vatandaşlarımızın bulunduğu noktalara ulaştırıyoruz" dedi.

Taramalar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor

Meme kanseri taramalarının birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Mobil Kanser Tarama Tırı aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de İl Merkezinde Merkezefendi, Pamukkale ve Sümer, İlçelerde de Tavas'ta ve Acıpayam'da olmak üzere toplam 5 KETEM bulunduğunu ifade etti. Ulusal Meme Kanseri Tarama Standartlarına dikkati çeken ve kadınların 20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi yapmalarını, memelerinde meydana gelebilecek olağan dışı değişiklikleri önemsemelerini isteyen Öztürk, "Kadınlarımıza 20 yaşından itibaren yılda bir klinik meme muayenesi, 40-69 yaş arasında ise yılda bir klinik meme muayenesi ve iki yılda bir mamografi yaptırmalarını öneriyoruz. Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle kanserde erken teşhisin hayat kurtarıcı etkisini bir kez daha vurgulayarak tüm kadınlarımızı sağlıklarını ertelememeye ve yaş gruplarına uygun taramalarını zamanında yaptırmaya davet ediyoruz." diye konuştu.