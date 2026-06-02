Denizli'de Organ Bağışıyla Yeni Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Organ Bağışıyla Yeni Hayat

02.06.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALS tedavisi gören Ramazan Şen'in organları, beyin ölümü sonrası 3 hastaya nakledilecek.

Denizli'de ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki Ramazan Şen'in bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta evinde fenalaşan Ramazan Şen'e ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Evdeki kalp masajının ardından Şen, Denizli Devlet Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Şen'in 11 gün süren yaşam mücadelesinin sonunda beyin ölümü gerçekleşti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından aileyle yapılan görüşmelerin ardından Şen'in yakınları organ bağışına onay verdi.

Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. İzmir'den gelen ekipler tarafından alınan Şen'in karaciğeri ile iki böbreği, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İzmir'e gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, acılı süreçlerine rağmen organ bağışı kararı alan Şen ailesine teşekkür etti.

Organ bağışının, yaşamını yitiren bir kişinin başka insanların yaşamına umut olmasını sağlayan önemli bir insani sorumluluk olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Organ bağışı, hayatını kaybetmiş bir kişinin geride bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Bir organ bağışı, birden fazla insanın yeniden sağlığına kavuşmasına ve sevdikleriyle yaşamlarını sürdürmesine vesile olabilmektedir. Bu anlamlı karar sayesinde bugün üç hastamız için yeni bir umut doğmuştur. Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini unutmayalım. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Ramazan Şen, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Yeni Hayat, Denizli, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Denizli'de Organ Bağışıyla Yeni Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

14:10
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:26:14. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Organ Bağışıyla Yeni Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.