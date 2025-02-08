Denizli'de Sahte Gıda Ürünleri İmha Edildi

Sağlık

Denizli'de sahte 4500 litre zeytinyağı ile 980 kilogram bal imha edildi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son 4 ay içerisinde yapılan gıda denetimlerinde sahte 4 bin 500 litre zeytinyağı ile 980 kilogram bal imha edildi. Kusurlu bulunan işletmelere 1 milyar 485 bin 762 TL idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son 4 ay içerisinde yapılan gıda denetimlerinin sonuçlarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Gıda teröristlerinin satışa sunduğu hile veya tağşişli ürünlerle ilgili rakamlara yer verilen açıklamada, ele geçirilen ürünlerin miktarı endişeye neden oldu.

Pamukkale ilçesinde son 4 ayda yapılan gıda denetimlerinde etiket bilgisi olmadan satışa sunulan ve zeytinyağı olduğu beyan edilen 4 bin 612 litre ürün, etiket bilgisi olmadan satışa sunulan ve bal olduğu beyan edilen 980 kilogram ürün, aktif farmasötik bileşen (İlaç etken madde) tespit edilmesi sebebiyle piyasaya arzı yasaklanan bin 581 adet ürünün gıda kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildiği belirtildi.

4 aylık denetimler zarfında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen gıda işletmecilerine toplam 1 milyar 485 bin 762 TL idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada; "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.