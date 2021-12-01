Denizli'deki acil sağlık ekipleri 10 ayda 258 bin vakaya müdahale etti - Son Dakika

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yılın 10 aylık döneminde, 112 Acil Çağrı hattı üzerinden 1 milyon 15 bin 575 çağrı aldıklarını ve bu çağrılara karşılık olarak 258 bin 100 vakanın transferini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Öztürk, 1-7 Aralık'ta kutlanan "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide görev yapan hastane öncesi acil sağlık hizmeti çalışanlarının, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydetti.

Kesintisiz sağlık hizmeti sunan, doğal afet, kaza gibi insanların yaşam mücadelesi verdiği sırada onların yanında olan acil sağlık hizmeti çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla görevlerini yürüttüğünü belirten Öztürk, "İlimizde 33 istasyonda 110 ambulans ve 515 sağlık çalışanıyla acil sağlık hizmetlerini yürütmekteyiz. Hasta ve yaralılara her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı ambulansların yanında bir adet kar paletli ambulans, bir adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan ambulans, bir adet yoğun bakım ve obez ambulansı, 1 adet yeni doğan ambulansı, 2 adet motosikletli acil müdahale ekibi hizmet vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın 10 aylık döneminde kentten 4 hastayı hava ambulansı ile başka bir ile naklettiklerini, 3 hastanın da bu yolla kentteki hastaneye geldiğini belirten Öztürk şöyle devam etti:

"2021 yılının 10 aylık döneminde ilimizde Acil Çağrı Merkezi'ne 1 milyon 15 bin 575 çağrı gelmiş bu çağrılardan 258 bin 100'ü İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize bağlı Acil Sağlık birimine aktarılmıştır. Sağlık birimi bu çağrıları değerlendirerek acil sağlık hizmeti bulunan 120 bin 256 hastaya müdahale ve nakil hizmeti sunmuştur. İlimizde merkezde vakaya ulaşma süresi 5 dakika 34 saniye olurken, kırsal bölgelerde ise 15 dakika 24 saniye olarak gerçekleşmektedir. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerin bile önemli olduğunu trafikte ambulansa yol vererek bir hayatın kurtarılmasına yardımcı olunabileceğini unutmamak gerekir."