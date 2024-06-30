Sağlık

Deprem, stresin tetiklediği deri hastalıklarını ortaya çıkardı

Kahramanmaraş'ta uzmanlar deri hastalıklarını masaya yatırdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Prof. Dr. Perihan Öztürk, 6 Şubat depremleri sonrası bölgede yaşayan insanlarda depremin oluşturduğu strese bağlı deri hastalıklarında artış yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dermatologlar Kahramanmaraş'taki programda buluştu. 1. İnflamasyon ve rejuvenasyon adı altında bir otelde düzenlenen program 3 gün sürdü. Saç dönülmesi ve deri hastalıklarının konuşulduğu programda deprem sonrası strese bağlı artan hastalıklar da konuşuldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk, "Burada yaklaşık 200 kadar dermatolog güncel deri hastalıklar ve güncel deri hastalığın tedavisini depremin dermatoloji üzerine etkileri neler olduğunu konuşuyoruz ve çözümler üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Neler oldu deprem sonrası burada eskiden sık gördüğümüz deri hastalıklarının isimleri değişti, eskiden gördüğümüz hastalıklar yerini stresin tetiklediği deprem ciddi bir stres oluşturduğu için hepimizde deri hastalıklarına döndü" dedi.

'Vitiligo hastalığında artış var'

Önceden daha az görülen saç hastalıkları ve sedef hastalıklarının yanı sıra deprem sonrası strese bağlı vitiligo hastalığında artışın yaşandığını ifade eden Dr. Öztürk, "Eskiden daha az gördüğümüz saç hastalıkları, sedef hastalıkları, vitiligo dediğimiz ala hastalığı gibi hastalıklar deprem sonrası stres nedeniyle sık sık artış yaşandı. Bunlarla ilgili ilgili güncel tedaviler neler literatür bize neyi söylüyor bilimsel soruyor tedavi yeni çıkan ilaçlar neler bunları konuşuyoruz. Stres hayatımız gibi çok hastalığı tetikledi mi deri hastalıklarında tetikliyor bizim için çok önemli. Deprem sonrası ortaya çıkan toz alerjenlerin miktarındaki artış alerjik hastalıklarının artmasına sebep oldu. Hem stres hem de çevresel faktörler hayatımızdaki hastalıkları sıklıklarını değiştirdi. Egzamalar gibi alerjik hastalıklar gibi saç dökülmesi hastalıkları gibi vitiligo gibi hastalığı gibi ürtiker gibi hastalıkların görülme sıklığı daha da arttı. Deprem süreci sonrasında herkes gibi biz toparlanmaya çalışıyoruz artan hastalıkları tekrar eski haline nasıl getirebiliriz stresimizi tekrardan düzeltip deri hastalıklarına olan etkilerini nasıl toparlayabiliriz bunlarla ilgili çalışmaları ve destekleri alıyoruz zaten şu anda. Eskiye dönmek için elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Türkiye'den yaklaşık 200 kadar dermatolog yaklaşık 20'nin üzerinde ilaç firması, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hepsi şu an burada bize destek olmak için geldiler dediğim gibi yeni hastalıkları konuşmak tedavilerini depremin bizim üzerimizdeki etkileri neler el ele tutuşalım bizi destekleyelim diye geldiler" dedi.