Havaların Isınmasıyla Tozun Etkisini Hissettirdiği Enkaz Kentte Yaşayan Vatandaşlara Maske Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Havaların Isınmasıyla Tozun Etkisini Hissettirdiği Enkaz Kentte Yaşayan Vatandaşlara Maske Uyarısı

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Hatay'da yaşayan depremzedelere, uzmanlar tarafından toz etkisine karşı maske takmaları konusunda uyarı yapıldı. Astım ve alerjik reaksiyonu olan hastalarda toza bağlı olarak geçmeyen öksürükler, burun akıntıları ve hapşırıklar görüldüğü belirtildi. Doktorlar, maske kullanımı ve kıyafetlerin yüksek sıcaklıkta yıkanması konusunda vatandaşları uyardı.

05.05.2024 09:17
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Havaların ısınmasıyla tozun etkisini hissettirdiği enkaz kentte yaşayan vatandaşlara maske uyarısı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan vatandaşlara, uzmanından maske takmaları konusunda uyarı geldi. Doktor Ercan Nural; astım ve alerjik reaksiyonu olan hastalarda toza bağlı olarak geçmeyen öksürükler, burun akıntıları ve hapşırıklar görüldüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Hatay'da bahar aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı da 35 dereceyi bulmaya başladı. Yaz mevsimiyle birlikte artan toz bulutları sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor.. Doktor Ercan Nural, astım ve alerji hastalarını maske kullanmaları ve dışarıda giyindikleri kıyafetleri yüksek sıcaklıkta yıkamaları konusunda uyardı.

Yağışlı havanın etkisini yitirmeye başlamasıyla toz bulutlarının etkisini arttırmaya başladığını dile getiren Doktor Ercan Nural, "Yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden ötürü çok fazla enkaz mevcut. Yağmurun azalmasına bağlı olarak yaz ayının gelmesiyle birlikte toz bulutları çok fazla olmaya başladı. Astım, alerjik reaksiyonları olan hastalarımızda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Hastalarım da özellikle geçmeyen öksürükler, burun akıntıları, hapşırıklar, deri döküntüleri ve kaşıntılar çok fazla olmaya başladı. Bu tip hastalarımızın tedavilerini aksatmamaları, dışarıya çıkarken maske takmaları ve dışarı çıkarken giyilen kıyafetinin tekrar eve sokulmaması lazım. Dışarıya giyilen kıyafetin çıkartılıp 60 ya da 90 derece aralığında yıkanması gerekiyor. Toz bulutları çocuklarda ileri ki yaşlarda bağışıklık sistemlerinin gelişimi için fazla toza maruz kalmamaları gerekiyor. Çocukların ve yetişkinlerin iyi beslenmesi gerekiyor. Protein içeren yemekler, bol yoğurt ve sıvı tüketmeleri konusunda önerilerim var. Çocukları ne kadar dengeli beklerseniz bağışıklık sistemleri gelişmiş olacak. Asıl tedavinin etkenden uzaklaştırmak olduğunu düşünüyorum. Bu inatçı öksürüklerin hastalarım da deprem sonrası artış görüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Havaların Isınmasıyla Tozun Etkisini Hissettirdiği Enkaz Kentte Yaşayan Vatandaşlara Maske Uyarısı - Son Dakika

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