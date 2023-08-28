Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu - Son Dakika

Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu

Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu
Son Güncelleme: 28.08.2023 15:59

Unutkan ve depresyon şikayeti ile doktora giden 64 yaşındaki kadının beyninden sekiz santimlik bir canlı solucan çıkarıldı. Canberra Hastanesi'nde yapılan Solucan normalde piton yılanlarında bulunuyor. Olay, hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmasının riskini gözler önüne seriyor.

Unutkanlık ve depresyon şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santim uzunluğunda can solucan bulundu.

Bu vaka tıp tarihine ilk olarak geçti.

Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu

Olay, Kanberra Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sanjaya Senanayake'in nörocerrah meslektaşı Dr. Hari Priya Bandi'nin telefon etmesiyle başladı. Bandi, hastasının beyninden 8 cm uzunluğunda canlı bir yuvarlak solucan çıkardığını söyledi ve daha fazla adım atmadan önce Senanayake ve diğer hastane çalışanlarından tavsiye istedi.

Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu

64 yaşındaki hastanın beyninde yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taraması, ameliyat gerektiren anormalliklerin olduğunu gösterdi. Ancak nörocerrah Bandi, bu tür bir durumu hiç beklemiyordu. "Nörocerrahlar sık sık beyindeki enfeksiyonlarla uğraşırlar, ancak bunun bir solucan olacağını düşünmek bile akıllarına gelmezdi," dedi.

Hastanın yakın çevresinin python yılanları ile çevrili bir göl bölgesinde yaşadığı belirtildi. Direkt olarak yılan teması olmasa da, hastanınot topladığı ve bunları yemeklerinde kullandığı ifade edildi. Bu bağlamda, hastanın bu şekilde solucanla enfekte olmuş olabileceği düşünülüyor.

Olay, hastalıkların ve enfeksiyonların hayvanlardan insanlara geçmesinin riskini vurgulayarak, insanların ve hayvanların bir arada yaşadığı ve yaşam alanlarının örtüştüğü durumlarda bu tür tehlikelerin artabileceğine işaret ediyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık

Avustralya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu - Son Dakika
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