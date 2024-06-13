Dermatoloji Uzmanı: Güneşten korunmanın önemi - Son Dakika
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Sağlık

Dermatoloji Uzmanı: Güneşten korunmanın önemi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Perihan Aladağ Öztürk, güneşten korunmanın doğru yöntemlerle yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Güneşin cilt üzerinde ciddi yan etkileri olduğunu belirten Öztürk, güneşten korunmanın önemini vurguladı. Öztürk, güneşe doğrudan maruz kalmanın ciltte yaşlanma, güneş lekeleri, güneş alerjisi, güneş yanıkları ve deri kanseri gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Öztürk, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde güneşten kaçınılması ve güneş koruyucu kullanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca çocuklar için de güneşten korunma önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti.

13.06.2024 12:29
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Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Perihan Aladağ Öztürk, güneşten korunmanın doğru yöntemlerle yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, güneşin yaşam kaynağı olduğu kadar insan cildi için ciddi yan etkilerinin bulunduğunu vurguladı.

Güneşe doğrudan maruz kalınması durumunda ciltte yaşlanma, güneş lekeleri, güneş alerjisi, güneş yanıkları ve deri kanseri gibi durumların yaşanabileceğini belirten Öztürk, "İşte bu noktada güneşten korunmanın önemi devreye girmektedir. Güneşten doğru bir şekilde korunarak bu yan etkilerin gelişimini de engelleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde mümkün olduğunca güneşte bulunmaktan kaçınılması gerektiğine çeken Öztürk, "Sonrasında cilt tipimize uygun en az 30 koruma faktörü içeren güneş koruyucumuzu yaz kış fark etmeksizin güneşe çıkmadan 20 ya da 30 dakika önce yeterli miktarda uygulayıp her 2-3 saatte bir yenilemeliyiz. Bunun yanında mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve gerekli durumlarda şemsiye kullanmalıyız." bilgisini paylaştı.

Çocuklukta gelişen güneş yanıklarının ileri yaşlarda deri kanserine davetiye çıkardığına işaret eden Uzman Dr. Öztürk, çocuklar için de şapka, güneş gözlüğü ve çocuk cildine uygun mineral filtreli güneş kremleri kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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