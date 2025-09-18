Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı

18.09.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemal Aşar, 6 kilo ağırlığında böbreği çıkarıldıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissetti.

MARDİN'de 3 ağabeyini böbrek yetmezliğinden kaybeden Cemal Aşar'ın (50) nefes almakta zorlanması üzerine devasa büyüklüğe ulaşan bir böbreği, ameliyatla çıkarıldı. Aşar, 6 kilo ağırlığında ve 36 santimetre uzunluğundaki böbreğin çıkarılması sonrası kuş gibi hafiflediğini ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Artuklu ilçesinde yaşayan Cemal Aşar'a, genetik böbrek hastalığı nedeniyle 35 yaşında "Polikistik Böbrek Hastalığı" tanısı konuldu. Daha önce aynı rahatsızlık nedeniyle 3 ağabeyini kaybeden Aşar'ın böbreği yıllar içinde giderek büyüyerek yaşamını kabusa çevirdi. Haftada 3 kez diyaliz tedavisine giren Aşar, büyüyen böbreği yüzünden nefes almakta zorlanmaya, yürümekte güçlük çekmeye başladı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Aşar, başarılı bir operasyonla 6 kiloya ulaşan devasa böbreğinden ameliyatın ardından kurtuldu. Böbreğinin alınmasıyla sağlığına kavuşan ve üroloji servisine alınan Aşar'ın önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor.

'İÇİMDE 6 KİLO ZEHİR VARDI'

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Aşar, "Doktorlar 'tamam yatıracağız, ameliyat yapacağız' diyorlardı ama bazıları böbreğin büyüklüğünden dolayı çekindiler, yapamadılar. En son Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Süleyman Sağır'a başvurdum. Allah razı olsun, hemen beni yatırdı ve ameliyatı yaptı. Şu an kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Beni büyük azaptan kurtardı. Ameliyat öncesinde sadece 3 metre yürüyebiliyordum, nefesim kesiliyordu sürekli acı çekiyordum. İçimde 6 kilo zehir vardı. Şimdi başarılı operasyon sonrası sağlığıma kavuştum. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun" diye konuştu.

'BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ İLK DEFA ALDIK'

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Süleyman Sağır, ameliyatın 2 saat sürdüğünü belirterek, "Normalde bir böbrek 120-150 gram ağırlığında ve 12 santimetre uzunluğunda olur. Hastamızın böbreği ise 6 kilo ağırlığa, 36 santimetre uzunluğa ulaşmıştı. Bu büyüklük, nefes almasını, yürümesini zorlaştırıyor, hatta diğer iç organlarını tehlikeye sokuyordu. Hastamız hafta 3 kez diyalize giriyordu, diyalize gidip gelmesi bile çok zor hale gelmişti. Kendisiyle görüşerek riskleri anlattık ve ameliyatı kabul etti. Başarılı bir operasyonla, devasa büyüklükteki böbreği çıkartarak, hastamızın yaşadığı tüm semptomları ortadan kaldırdık. Hastamız şu an çok daha rahat nefes alabiliyor, yürüyebiliyor. 'Yeniden doğmuş gibiyim' diyerek mutluluğunu ifade ediyor. Daha önce büyük böbrekler ameliyatla alınmıştı ama bu kadar devasa büyüklükte bir böbreği ilk defa aldık" dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yeşil de operasyonun önemine dikkat çekerek, "Hastanemizde polikistik böbrek hastalığına bağlı, 6 kilo ağırlığındaki devasa böbrek başarılı bir operasyonla çıkarılmış ve hastamız sağlığına kavuşmuştur. Bu operasyon, hastanemizin geldiği noktayı ve cerrahi ekibimizin özverisini göstermektedir. Sağlık Bakanlığımıza, Mardin Valiliğimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Operasyon, Ameliyat, Hastane, Mardin, Böbrek, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:08:00. #7.13#
SON DAKİKA: Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.