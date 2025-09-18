Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı

MARDİN'de 3 ağabeyini böbrek yetmezliğinden kaybeden Cemal Aşar'ın (50) nefes almakta zorlanması üzerine devasa büyüklüğe ulaşan bir böbreği, ameliyatla çıkarıldı. Aşar, 6 kilo ağırlığında ve 36 santimetre uzunluğundaki böbreğin çıkarılması sonrası kuş gibi hafiflediğini ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Artuklu ilçesinde yaşayan Cemal Aşar'a, genetik böbrek hastalığı nedeniyle 35 yaşında "Polikistik Böbrek Hastalığı" tanısı konuldu. Daha önce aynı rahatsızlık nedeniyle 3 ağabeyini kaybeden Aşar'ın böbreği yıllar içinde giderek büyüyerek yaşamını kabusa çevirdi. Haftada 3 kez diyaliz tedavisine giren Aşar, büyüyen böbreği yüzünden nefes almakta zorlanmaya, yürümekte güçlük çekmeye başladı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Aşar, başarılı bir operasyonla 6 kiloya ulaşan devasa böbreğinden ameliyatın ardından kurtuldu. Böbreğinin alınmasıyla sağlığına kavuşan ve üroloji servisine alınan Aşar'ın önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor.

'İÇİMDE 6 KİLO ZEHİR VARDI'

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Aşar, "Doktorlar 'tamam yatıracağız, ameliyat yapacağız' diyorlardı ama bazıları böbreğin büyüklüğünden dolayı çekindiler, yapamadılar. En son Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Süleyman Sağır'a başvurdum. Allah razı olsun, hemen beni yatırdı ve ameliyatı yaptı. Şu an kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Beni büyük azaptan kurtardı. Ameliyat öncesinde sadece 3 metre yürüyebiliyordum, nefesim kesiliyordu sürekli acı çekiyordum. İçimde 6 kilo zehir vardı. Şimdi başarılı operasyon sonrası sağlığıma kavuştum. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun" diye konuştu.

'BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ İLK DEFA ALDIK'

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Süleyman Sağır, ameliyatın 2 saat sürdüğünü belirterek, "Normalde bir böbrek 120-150 gram ağırlığında ve 12 santimetre uzunluğunda olur. Hastamızın böbreği ise 6 kilo ağırlığa, 36 santimetre uzunluğa ulaşmıştı. Bu büyüklük, nefes almasını, yürümesini zorlaştırıyor, hatta diğer iç organlarını tehlikeye sokuyordu. Hastamız hafta 3 kez diyalize giriyordu, diyalize gidip gelmesi bile çok zor hale gelmişti. Kendisiyle görüşerek riskleri anlattık ve ameliyatı kabul etti. Başarılı bir operasyonla, devasa büyüklükteki böbreği çıkartarak, hastamızın yaşadığı tüm semptomları ortadan kaldırdık. Hastamız şu an çok daha rahat nefes alabiliyor, yürüyebiliyor. 'Yeniden doğmuş gibiyim' diyerek mutluluğunu ifade ediyor. Daha önce büyük böbrekler ameliyatla alınmıştı ama bu kadar devasa büyüklükte bir böbreği ilk defa aldık" dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yeşil de operasyonun önemine dikkat çekerek, "Hastanemizde polikistik böbrek hastalığına bağlı, 6 kilo ağırlığındaki devasa böbrek başarılı bir operasyonla çıkarılmış ve hastamız sağlığına kavuşmuştur. Bu operasyon, hastanemizin geldiği noktayı ve cerrahi ekibimizin özverisini göstermektedir. Sağlık Bakanlığımıza, Mardin Valiliğimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,