Dijital Dünyada Çocukların Güvenliği: Çalıştay Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Sağlık

Dijital Dünyada Çocukların Güvenliği: Çalıştay Raporu Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' raporunda, çocukların dijital dünyada karşılaştığı riskler ve fırsatlar değerlendirildi. Ebeveynlere, dijital araçları çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurmak için rehberlik aracı olarak kullanmaları öneriliyor.

02.02.2025 12:53
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların dijital dünyada karşılaştıkları avantajlar ve riskleri değerlendirmek, mevcut ihtiyaçları belirlemek amacıyla düzenlendiği 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre, çocuklar aileleriyle vakit geçiremediklerinde, dijital araçlara daha fazla yöneliyor ve bu durum duygusal bağların zayıflamasına neden oluyor. Ebeveynlerin dijital araçları bir ödül ya da ceza aracı olarak değil, çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurmak için bir rehberlik aracı olarak kullanmaları öneriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2024'te UNICEF iş birliğinde 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayın açılışına Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Çalıştayda kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, dijital içerik üreticileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Hukuk ve Mevzuat', 'Toplumsal Farkındalık ve Destek' ve 'Eğitim ve Güçlendirme' başlıklarında üç ana çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma gruplarında çocukların dijital dünyadaki varlığını tehdit eden tehlikeler ve bu sorunlara yönelik alınması gereken acil önlemler ele alındı. Dijital ortamda yaş sınırlarının nasıl uygulanması gerektiğinin tartışmaya açıldığı çalıştayda, yaş sınırlandırmalarının yeniden düzenlenmesi ve yaş kriterlerinin nasıl belirlenmesi gerektiği konularında çeşitli kanunlara ve güncel mevzuata atıflar yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

'KONTROLSÜZ YAYILIM, ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ TEHDİT EDİYOR'

Çocukların dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı riskler ve fırsatların detaylı bir şekilde ele alındığı çalıştayın sonuçlarına yönelik hazırlanan raporda çarpıcı tespitlere yer verildi. Rapora göre, dijital dünyada vakit geçiren çocukların bir kısmı, mahremiyet ihlalleri, kişisel bilgilerinin paylaşımı, çevrim içi zorbalık ve sosyal izolasyon gibi risklerle karşı karşıya kalıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan şiddet içerikleri ve intihara özendiren videoların kontrolsüz yayılımı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerini tehdit ediyor.

Çevrim içi platformlarda yalnızlık hissi yaşayan çocuklar, sosyal ilişkilerinde zayıflama belirtileri gösteriyor. Çocuklar aileleriyle vakit geçiremediklerinde, dijital araçlara daha fazla yöneliyor ve bu durum duygusal bağların zayıflamasına neden oluyor. Ebeveynlerin dijital araçları bir ödül ya da ceza aracı olarak değil, çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurmak için bir rehberlik aracı olarak kullanmaları öneriliyor.

'ÇOCUKLAR KONTROLSÜZ ŞEKİLDE ZARARLI İÇERİKLERE MARUZ KALIYOR'

Raporda, sosyal medya ve dijital oyun platformlarında çocukların psikolojik dayanıklılığını zayıflatan içeriklerin yaygınlığı vurgulanıyor. Ebeveynleri tarafından sosyal medya aktiviteleri yeterince denetlenmeyen çocuklar kontrolsüz şekilde zararlı içeriklere maruz kalıyor. Özellikle 'dark web' gibi denetimsiz alanlara karşı etkin önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Ebeveynlerin dijital dünyadaki bilinç seviyesini artırmak için ulusal düzeyde Dijital Aile Akademisi kurulması öneriliyor. Çocukların zararlı içeriklerden korunması için 'Çocuk Koruma Rehberi' hazırlanarak tüm ebeveynlere ulaştırılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, dijital medya okuryazarlığı eğitimlerinin anaokulundan başlayarak her yaş grubuna uygun içeriklerle verilmesinin önemine değiniliyor.

Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması için dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı ve psikososyal dayanıklılık eğitimlerinin yaygınlaştırılmasının kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Özellikle ebeveynlerin dijital ebeveynlik becerilerini geliştirmesi ve okullarda dijital okuryazarlık derslerinin müfredata eklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dijital Dünyada Çocukların Güvenliği: Çalıştay Raporu Açıklandı - Son Dakika

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