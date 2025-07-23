Dijital Organ Bağışı Dönemi Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Dijital Organ Bağışı Dönemi Başladı

23.07.2025 12:29
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TBMM, e-Devlet üzerinden organ bağışını mümkün kılan düzenlemeyi onayladı. Yakınlara öncelik tanınacak.

TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile organ bağışında 'dijital başvuru' dönemi başladı. Artık vatandaşlar e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunabilecek, kişinin hayattayken beyan ettiği bağış iradesi esas alınacak. Ayrıca bağışçı olan kişilerin eşleri veya birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duyarsa öncelik hakkı tanınacak.

TBMM'de kabul edilen düzenleme ile organ bağışının artırılması hedefleniyor. Düzenlemenin Türkiye'de 30 binin üzerinde organ bekleyen hastaya umut olması bekleniyor. Bilkent Şehir Hastanesi Organ Bağışı ve Nakil Merkezi sorumlu hekimi Doç. Dr. Hayriye Cankar Dal, Türkiye'de organ bekleme listelerindeki hasta sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Doç. Dr. Dal, "Yapılan yeni düzenleme ile organ bağış prosedürleri kolaylaştırılmış, vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunma imkanı sağlanmıştır. Yine organ bağışçısı kişinin iradesi esas alınacak ve vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden organ bağışçısı olma imkanı sağlanmıştır" dedi.

Yeni düzenleme ile kişinin iradesinin esas alınacağının altını çizen Doç. Dr. Cankar Dal, "Kişi hayattayken organ bağışçısı olmuş ise beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda organ bağışçısı olarak kabul edilecektir. 18 yaş ve üzeri herkes e-Devlet'ten organ bağışında bulunabilir. Kişinin ileri yaşta olması, eşlik eden hastalıklarının olması gibi durumlar organ bağışçısı olmasına engel değildir. Yine yapılan yeni düzenleme ile organ bağışçısı olan kişinin eşinin veya birinci derece yakınlarının organ nakline ihtiyaç duymaları halinde bu kişilere öncelik hakkı tanımıştır" diye konuştu.

'ORGAN BAĞIŞÇISI YETERSİZ'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk ise hastanede 4 organ naklinin aynı anda yapılabildiğini belirterek, "Akciğer transplantasyonu yapılıyor, karaciğer transplantasyonu yapılıyor, kalp nakli yapılıyor ve böbrek nakli yapılıyor. Bunun dışında kornea nakli ve diğer nakiller de ayrıca yapılmakta. Bu konuda belki de tek eksiğimiz organ bağışçı sayısının yetersiz olmasıdır. Organ sıkıntısı çeken insanları, yeni bir hayata başlatmak için her zaman organ bağışı yapacak insanların desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Prof. Dr. Öztürk, ağır hastalıkları olan insanların tekrar hayata dönmesi, yeni bir hayata başlamaları için organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Yeni çıkan yasa ile birlikte belki bu biraz kolaylaştıracak bu işlemleri. Tüm Türkiye'de organ nakli için bekleyen hasta sayısı 30 binin üzerinde. Yeni yasayla belki biraz organ bağışlarının artmasıyla, bekleyen insanların sayısı azalacak. 30 binin üzerinde insan organ nakli için bekliyor ve bunların tedavi süreçleri çok büyük maliyetler oluşturuyor. İnsanların yaşam kaliteleri çok düşük. Organ naklinden sonra yaşam kaliteleri artacak, yeni bir hayata başlayacaklar. Bir gün belki bir yakınımız, bir tanıdığımız bir organa ihtiyaç olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak organ bağışına teşvik ediyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Teknoloji, E-Devlet, Politika, Türkiye, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dijital Organ Bağışı Dönemi Başladı - Son Dakika

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