Dijital Vasiyetlerle Organ Bağışı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Vasiyetlerle Organ Bağışı Artıyor

Dijital Vasiyetlerle Organ Bağışı Artıyor
24.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

64 bin 195 vatandaş, e-Devlet ve e-Nabız ile organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 organ bağışlandı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her bağış, yeni bir hayattır. Dört ay önce hayata geçirdiğimiz kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdik. O günden bugüne; 64 bin 195 vatandaşımız, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital vasiyetlerini oluşturarak organ bağışçısı oldu. 186 bin 445 doku ve organ, gelecek için umuda dönüştü. Paylaşmanın ve bir olmanın manevi iklimini yaşadığımız mübarek Ramazan ayında, iyiliği birlikte büyütelim. Vasiyetiniz bir cana şifa, bir aileye umut olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

E-Devlet, E-Nabız, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dijital Vasiyetlerle Organ Bağışı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:38:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Dijital Vasiyetlerle Organ Bağışı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.