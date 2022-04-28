Dinlendirici gözlük adı altında satılan ürünlere karşı uzmanlar uyarıyor - Son Dakika

Dinlendirici gözlük adı altında satılan ürünlere karşı uzmanlar uyarıyor

Muayene edilmeden alınan reçetesiz gözlükler, göz sağlığını olumsuz etkiliyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel:

"Dinlendirici gözlük diye bir gözlük çeşidi yok"

"Gözlüklerin, muayenenin ardından reçeteyle alınması gerekiyor"

ESKİŞEHİR - İnternetteki alışveriş sitelerinde vatandaşın sıkça karşısına çıkan ve genel olarak 'Dinlendirici gözlük' adı altında satılan gözlükler hakkında konuşan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel "İnternetten dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük alırsak var olan bir göz problemini gözden kaçırabiliriz" diyerek vatandaşı uyardı.

Gün içerisinde uzun süre bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlarla vakit geçiren kişilerde oluşan göz yorgunluğu halk arasında sık sık gündeme geliyor. Dinlendirici gözlük adı altında satılan ürünlere yönelim de gün geçtikçe artıyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel ise vatandaşları "Dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük çeşidi yok" diyerek uyardı. Göz kusuru olmayan kişilerin gözlük kullanılmasının olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Dr. Tuncel, göz doktorlarına muayene olmadan hiçbir gözlüğün alınmaması gerektiği vurguladı.

"Dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük çeşidi yok"

Sözlerine "Öncelikle dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük çeşidi yok" diyerek başlayan Dr. Bülent Raşit Tuncel, küçük numaralı gözlüklerin zamanla dinlendirici gözlük adını aldığını belirtti. Göz problemi olmayan kişilerin gözlük kullanmasını önermediklerini vurgulayan Tuncel, "Göz kusuru olan kişilerin, bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Bu göz muayenesi esnasında sadece gözlük kusuru değil, bunun dışında olabilecek diğer hastalıkları da teşhis ediyoruz. İnternetten dinlendirici gözlük adı altında bir gözlük alırsak var olan bir göz problemini gözden kaçırabiliriz. Bir göz kusurumuz varsa bunun için gözlük kullanabiliyoruz. Bazen 0,25 gibi 0,50 gibi çok küçük numaralar için gözlük kullanıyoruz. İnsanlarda bu rahatlatıcı etki oluşturabiliyor" dedi.

Küçük numaralı gözlükler için halk arasında "ekran karşısında kullanın, gözünüz yorulmasın" diye bir ifade yayıldığını ve bunun zaman içinde "dinlendirici gözlük" olarak adlandırıldığını söyleyen Dr. Tuncel, "Bundan dolayı da gözlük kullanmayan kişiler de kullanım ihtiyacı hisseder hale geldi. Aslında gözü sağlam olan kişilerin gözlük kullanmasını önermiyoruz" diye konuştu.

"Gözlüklerin, muayene ardından reçeteyle alınması gerekiyor"

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel, vatandaşları internette sıkça yer alan "mavi ışık filtreli gözlükler" hakkında uyardı. Mavi ışık filtreli gözlüklerin bilimsel olarak faydalı olduğunun kanıtlanmadığını söyleyen Tuncel, muayene edilmeden reçetesiz gözlük alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Son zamanlarda popüler olan mavi ışık filtreli gözlük camları hakkında bilimsel tartışmaların devam ettiğini anımsatan Dr. Tuncel, "Netleşmiş bir bilgi yok. Çalışmaların bazılarında bunun faydalı olduğu gözükürken bazılarında hiçbir faydasının olmadığı görüldü. Mavi ışık aslında güneşten gelen en kısa ışıktır. Yüksek enerji içeren bir ışık olduğu için bilgisayar, tablet gibi cihaz ekranlarında karşımıza çıkabiliyor. Bu mavi ışık bizim uykuya dalışımızı geciktiriyor. Bunun için ekran karşısında uzun süre zaman geçiriyorsak, uykudan önce ara verilmesini öneriyoruz" dedi.

"İnternetten satın alınmasını kesinlikle önermiyoruz"

Mavi ışık filtreli gözlük camları bazı kişilerde fayda sağladığını ancak herkeste işe yaramadığına değinen Dr. Tuncel, şunları söyledi: "En önemlisi de bunların hekimlere muayene olmadan internetten satın alınmasını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bu gözlük camları yurtdışından doğru şekilde üretilmeden de getirilebiliyor. Bazı hastalarımızda muayene edilmeden yurtdışından alınan gözlük camlarının yanlış numaralı olduğuna da şahit olduk. Örneğin hastanın 1 numara olarak aldığı gözlük camı 1,50 numara çıkabiliyor. Her zaman önce muayene olup reçeteyle optisyene başvuru yapıp gözlük almakta fayda var. İnternetten reçetesiz alımları önermiyoruz."