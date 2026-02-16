Diş Eti Hastalıkları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Diş Eti Hastalıkları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Diş Eti Hastalıkları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor
16.02.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diş eti hastalıkları, kalp hastalıkları için risk faktörü. Düzenli bakım şart.

AĞIZ ve Diş Sağlığı Uzmanı Ekin Gökmen Akmansu, "Diş eti hastalıkları çoğu kişi tarafından yalnızca ağız içi bir problem gibi algılansa da bilimsel çalışmalar bunun çok daha kapsamlı bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun süre tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları, kalp ve damar sistemi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilecek sistemik sonuçlara neden olabiliyor" dedi.

Memorial Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Diş hekimi Ekin Gökmen Akmansu, diş eti hastalıklarının sebep olabileceği hastalıklar hakkında bilgi verdi. Akmansu, "Periodontal hastalık diş eti kanaması, kızarıklık, şişlik ve ilerleyen evrelerde dişleri tutan kemikte erime ile seyreden kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Ağız içinde gelişen bu enfeksiyon sırasında bazı zararlı bakteriler ve iltihap maddeleri kan dolaşımına karışabilir. Dolaşıma geçen bu mikroorganizmaların, damar duvarlarında hasara yol açarak damar sertliğine zemin hazırlayabileceği bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, diş eti hastalıklarının 3 önemli sağlık sorunu ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Uzun süre tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları, kalp ve damar sistemi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilecek sistemik sonuçlara neden olabiliyor. Bu durum 'diş eti hastalığı kalp krizine doğrudan neden olur' anlamına gelmemektedir. Ancak diş eti enfeksiyonları, kalp ve damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir" diye konuştu.

'DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ GENEL SAĞLIĞA KATKI SAĞLAR'

Diş taşı temizliğinin doğrudan kalp hastalıklarını iyileştirmediğini söyleyen Akmansu, "Ancak ağız içindeki bakteriyel yükü ve iltihabı azaltarak vücuttaki genel inflamasyon düzeyini düşürür. Bu da dolaylı olarak kalp sağlığını destekleyici bir durumdur. Ağızdaki sürekli iltihap, vücudun geri kalanından bağımsız değildir. Diş taşları, dişlerin etrafına zamanla birikerek alttaki diş eti çekilmelerini ve kemik kaybını maskeleyebilir. Temizlikten sonra ortaya çıkan boşluklar işlemin etkisi değil; daha önceden oluşmuş kayıpların görünür hale gelmesidir. Düzenli diş taşı temizliği, diş eti sağlığını korur, ağız kokusunu azaltır, diş kaybını önlemeye yardımcı olur. Genel sağlığa katkı sağlar" dedi.

Akmansu, diş ve diş etlerini korumak için uygulanacak 5 temel bakımı şöyle sıraladı; "Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli bakım alışkanlıkları ve periyodik diş hekimi kontrolleri büyük önem taşır. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının önemli bir bölümü, doğru bakım rutini ile önlenebilir. Dişler günde en az iki kez, sabah ve gece yatmadan önce fırçalanmalıdır. Fırçalama süresi en az 2 dakika olmalıdır. Diş fırçası seçimi, kişinin ağız yapısı, diş eti durumu ve bireysel ihtiyaçlarına göre manuel veya elektrikli, yumuşak ya da orta sertlikte olacak şekilde planlanmalıdır. Diş fırçaları ortalama 3 ayda bir yenilenmelidir. Günde bir kez diş ipi kullanımı, diş aralarında biriken plakların uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve diş eti sağlığını destekler. Düzenli ağız bakımı ve periyodik diş hekimi kontrolleri, diş ve diş eti sağlığının korunmasında temel unsurlardır. Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır."

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diş Eti Hastalıkları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Ayvacık’ta kara ile deniz birleşti Ayvacık'ta kara ile deniz birleşti
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:10
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:21:03. #7.11#
SON DAKİKA: Diş Eti Hastalıkları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.