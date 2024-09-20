Diş Sağlığı İçin Beslenme Uyarısı

Sağlık

Uzmanlar velileri uyarıyor: "Sağlıksız beslenme diş çürümelerine neden olabiliyor"

İSTANBUL - Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Bununla birlikte özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda okullarda oluşabilecek düzensiz beslenmenin ardından diş kayıplarına karşı uzmanlar velileri uyarıyor. Diş hekimi Tunahan Ulaş, okullarda oluşabilecek düzensiz beslenmenin diş çürümelerine ve diş kayıplarına yol açtığını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonarca öğrenci ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlardan da velilere uyarılar geldi. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda okullarda oluşabilecek düzensiz beslenmenin diş kayıplarına yol açabileceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mavi Diş Kliniğinden diş hekimi Tunahan Ulaş, "Okullar açıldı çocuklarımızın zaten diş problemleri halihazırda var okul sürecinde hem beslenme açısından hem bakım açısından eksiklerimiz daha da artıyor. Böyle bir durumda daha fazla çürüklerle karşılaşabiliyoruz. Öncelikli olarak düzenli olarak ağız bakımlarını yapmamız gerekiyor. Çocuklara ağız bakım alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Düzenli diş fırçalama en önemli faktör. Onun dışında beslenme olayında aslında son dönemde artık kantinlerimize çok farklı seçenekler sunuluyor. Sağlıklı meyveler ve sandviç tarzı besinler artık satılmaya başlandı. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Mümkün olduğunca çocukları abur cuburdan çikolatadan bisküviden cipsten ya da meyve sularından uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bunlar dişlerde çürümelere yol açıyor. Daha sağlıklı besinlere yönelmelerine önem vermek gerekiyor. Bunlar meyve, sandviç olabilir. Sağlıklı besinler tüketmesini çocuklarımıza önermeliyiz. Aslında okullarda dişlerimizi fırçalama şansımız yok. Yalnız şöyle küçük bir nüansta belki önerebilirim. Lif besinlerde ağızlarda dişin temizlenmesini destek olabiliyor yani elma tarzı bir meyve koyduğunuzda çocuğunuzun beslenme çantasına yemekten sonra bir elma yediğinde dişlerini aslında belli bir fiziksel temizliği yardımcı oluyor. Onun dışında dediğim gibi yani ev ortamına geldiğimizde düzenli dişimizi fırçalamalıyız. Sadece çocuklar için de geçerli değil. Yetişkinler için de önemli bu düzenli fırçalama önemli. Okula gitmeden önce dişini fırçalamalıyız, kahvaltıdan sonra özellikle yatmadan önce dişlerimizi düzenli fırçalamalıyız. Düzenli diş fırçalama olduğu zaman çürük ihtimali azalıyor" dedi.

"Diş fırçalama belli yaştan sonra değil doğumdan itibaren yapılmalı"

Çocuklarda diş fırçalamanın belli bir yaştan sonra değil doğumdan itibaren düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten doktor Ulaş, "Fırçalama belli bir yaştan sonra yapılacak bir şey değil. Ağız bakımı çocuğun doğumuna itibaren düzenli yapılması gereken bir şey. Nasıl yapacak diyeceksiniz bebeğin ağız bakımı anne baba yapmalı. Bebekler için özel diş parmağı takılı diş fırçaları var ya da eskiden köylerde yaparlardı eski bir tülbenti damağı temizlemek için kullanabiliyoruz. Çocuğa yetişkinlerin örnek olarak diş fırçalama alışkanlığı kazandırması gerekiyor. Düzenli diş fırçalamak çok önemli. 6 yaşından sonra karışık dişlenme döneminde kalıcı dişler çıktığında süt dişlerin çürükleri kalıcı dişlere de sirayet ediyor" diye konuştu.

"Çocuklar 6 ayda bir diş doktoruna kontrole götürülmeli"

Çocukların mümkünse 6 ayda bir diş hekimine götürülmesinin ileri ki yaşta diş kayıplarının önüne geçtiğini belirten Doktor Ulaş, "Düzenli hekim kontrolü çok önemli. Mümkünse çocuklarımızı 6 ayda bir diş hekimine göstermek gerekiyor. Günümüzde çocuklar hekimlerden korkuyorlar diş hekimleri çocukları korkutma malzemesi olarak kullanılıyor. Bu çok yanlış, diş hekimleri çocukların dostudur. Düzenli diş hekimine götürülen çocuk hem diş hekimi koltuğuna alışmış oluyor hem de düzenli kontrollerde bazen velinin dikkat edemediği çürükleri diş hekimi görerek müdahale ediyor. Yaygın yanlış bir kanı da var süt dişi nasıl olsa düşecek biz bunları çürüdüğü zaman çektirelim gibi bir düşünce yapısı da var bu çok yanlış. Çünkü süt dişleri kalıcı dişlerin yerlerine çıkıyor. Kalıcı dişler süt dişlerini baz alarak yol yürüyor. Süt dişlerinin erken kaybında kalıcı dişler yamuk çıkabiliyor veya çıkmayabiliyor. Ondan dolayı bunun tedavisi çok önemli. Evet süt dişleri gidecek ama ortalama ön dişler 6 yaşında değişiyor ama arka dişler 12 yaşına kadar kalıyor. Bundan dolayı mümkün olduğunca süt dişlerinde çürük varlığı varsa bu tedavi ettirilmeli" diye konuştu