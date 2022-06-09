Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor - Son Dakika
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Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor

09.06.2022 09:19
Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor

Devlet hastanelerinde dişçi randevusunun bulunamaz hale gelmesi sonrası yetkililer, vatandaşın çile çektiği sistemi değiştirmeye karar verdi. Buna göre şu anda uygulanan aile hekimliği sistemine benzeyen diş hekimliği sistemi hayata geçirilecek.

Diş hekimi randevularının uzak hastanelerde olması ya da zaman zaman randevu bulunmaması vatandaşları zor durumda bırakıyordu. Vatandaşları çok rahatlayacak bir uygulama için harekete geçildi.

AİLE HEKİMİ BENZERİ UYGULAMA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, aile hekimliği benzeri bir uygulama ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Koca, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği partisinin Kızılcahamam kampında, sağlık ve eğitimle ilgili birçok konu da gündeme geldi.

"BU SORUN YAVAŞ YAVAŞ ÇÖZÜLECEK"

Kapalı toplantıda dile getirilen sorunlardan biri de hastane randevuları oldu. Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık" dediği öğrenildi.

2 İLDE PİLOT UYGULAMA SÜRÜYOR

Bir milletvekili de aile hekimliği benzeri bir uygulamanın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilmesi önerisini dile getirdi. Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili halihazırda 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

KÜÇÜK YERLEŞİM YERİ İÇİN DE ÇÖZÜM HAZIRLANIYOR

Başka bir milletvekili de bazı küçük yerleşim yerlerindeki hekim açığına ve bundan dolayı oluşan mağduriyetlere dikkat çekti. Konuyla ilgili özellikle çok fazla tercih edilmeyen kasaba ve ilçeler için hekimleri teşvik edecek adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

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Son Dakika Sağlık Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor - Son Dakika


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