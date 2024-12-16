Distoni ve Kramp Arasındaki Farklar - Son Dakika
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Sağlık

Distoni ve Kramp Arasındaki Farklar

Distoni ve Kramp Arasındaki Farklar

Uzun süren kasılmalar distoniyi işaret eder, kramplar ise kısa ve ani kasılmalardır.

16.12.2024 10:46
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, distoninin (hareket bozukluğu) en çok kramplarla karıştırıldığını, uzun süren kasılmaları olan hastaların nöroloğa başvurması gerektiğini söyledi.

Demirel, AA muhabirine, belirli kas gruplarında istemsiz, sürekli kasılmalar şeklinde kendini gösteren ve birçok sebebi olabilen distoninin çocukluk veya yetişkinlik döneminde başlayabileceğini belirtti.

Çocukluk çağındakilerde vücutta genel kasılma, erişkinlik döneminde ise belirli kas gruplarında kasılma şeklinde karşılarına çıktığını aktaran Demirel, hastalığın göz ve çevresinde, boyun, kol veya bacakta görülebileceğini aktardı.

Demirel, bu hastalığın en çok kramplarla karıştırıldığına dikkati çekerek, "Krampın distoniden farkı belirli kas bölgesinde ani ve kısa süreli kasılmalar şeklinde olmasıdır. Saniyeler veya bir iki dakika sürebilir. Kramplara stres, vitamin eksikliği, tiroid fonksiyon testlerindeki bozukluklar, yorgunluk, aşırı egzersiz, kafein tüketimi gibi birçok şey sebep olabilir." diye konuştu.

Krampları olanların doktora başvurması gerektiği uyarısında bulunan Demirel, "Distoni ise çok daha farklı bulgu. Bu ancak nörolog tarafından tanınabilir. Bu nedenle uzun süren kasılmaları olan hastaların nöroloğa başvurması ve tetkiklerinin yapılması gerekmektedir." dedi.

Demirel, istem dışı kasılmaların distoni hastalığının habercisi olabileceğini ancak kramp sorunu yaşayanların çoğunun da bu şikayetle hastaneye başvurduğunu aktararak, krampla distoni arasındaki ayrımın iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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