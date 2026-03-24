Diyabet, Uzuv Kaybının Başlıca Nedenidir
24.03.2026 10:11
Diyabet, yıllık 12 bin uzuv kaybına neden olmakta; kontrol altına alınabilmesi için önlemler şart.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Doç. Dr. Mustafa Doğan, Türkiye'de yılda 12 bin kişinin bir şekilde uzvunu kaybettiğini, bunun en büyük sebebinin diyabet olduğunu belirterek, "Şeker hastalığını kontrol altına aldığımızda, uzuvlarda oluşan yaralanmaları da başlangıç aşamasına tedavi ettirirsek bu hastalıklar önlenebilir ve kontrol altına alınabilir" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, dengesiz beslenme ve hareketsizlikle birlikte genetik faktörlerle de görülebilen diyabet ve alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamada bulundu. Diyabetin oluşturduğu tehlikeyi görmek için rakamlara bakılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Bundan 10 yıl önce ülkemizdeki diyabetli hasta sayısı 6-7 milyon civarındayken, bugün 12 milyon rakamları telaffuz edilmektedir. Yani son 10 yılda bizdeki diyabet ve hasta sayısı tam iki katına çıkmış. 'Bunun temel nedeni ne olabilir' dediğimizde, 10 yılda aslında yaşam alışkanlıklarımız değişti. Bir daha sedanter yaşamaya başladık, hareketimiz azaldı. Daha az yürüyoruz, daha az efor sarf ediyoruz ya da spor yapıyoruz. İkinci neden de beslenme alışkanlığımız. Evde yemek yapma kültürümüz kayboldu. Hazır gıdalar tüketiyoruz. Ambalajlı gıdalar, donmuş gıdalar. Bu iki faktör bir araya geldiğinde şeker hastalığı artışını tetikleyen temel faktör olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

'UZUV KAYIPLARINA NEDEN OLAN BİR HASTALIK'

Diyabetin, yalnızca şekerin yükselmesinden ibaret olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Bunun küçük damarlar üzerinde oluşturduğu zararlarla, organ ve uzuv kayıplarına neden olan bir hastalık. Görme kaybı olabilir, göz damarlarını etkiler. Böbrek yetmezliği, diyalizin sık sebepleri arasında. Sessiz, sinsi kalp krizine neden olabilir ki bunun dışında hissizlik, his duyusunun kaybına bağlı olarak organlarımızdaki oluşan hasarı, travmayı, yaralanmayı algılayamamamıza da sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle de 'diyabetik ayak' dediğimiz, ayak ve uzuv kayıplarına neden olan ampütasyonlara neden olan klinik tablolara sebebiyet verebilmekte" ifadelerini kullandı.

'AYAK HİJYENİ VE KONFORUNU SAĞLAMALILAR'

Doç. Dr. Doğan, şeker hastası olup beden gücüyle çalışan insanların vücut konforuna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Peki, bunu kontrol altına alabilmek için ne yapmalıyız? Özellikle diyabet hastaları her rutin hastane ziyaretlerinde ayak kontrollerini yapmalılar. Günlük kendileri eve vardıklarında uygun ayak hijyenini sağlamalılar ve konforlu bir ayakkabı giyinmeliler. Ayakkabının markasına, şekline değil, yumuşak, ayağı kavrayan ve ayak dokusuna zarar vermeyen bir ayakkabı kullanmalılar" dedi.

DİYABET, KONTROL ALTINA ALINABİLİR BİR HASTALIK

Doç. Dr. Mustafa Doğan, diyabetin kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün yıllık 12 bin ampütasyondan bahsediyoruz. Yani 12 bin insan her yıl bir şekilde bir uzvunu kaybetmektedir. Bunun en büyük sebebi de şeker hastalığıdır. Şeker hastalığını kontrol altına aldığımızda; ki şeker hastalığının temel 3 sacayağı var. Bunlardan biri ilaç; düzgün ilaçlarını kullanacak, beslenmesine dikkat edecek, günlük bir egzersiz yapacak. Bunları sağladığımızda şeker hastalığını kontrol altına alıyoruz. Uzuvlarda oluşan yaralanmaları da başlangıç aşamasına tedavi ettirirsek bu hastalıklar önlenebilir ve kontrol altına alınabilir."

Kaynak: DHA

