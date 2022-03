Diyabetli 70 çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı... Bu proje Kastamonu'daki diyabetli çocuklara umut oldu - Son Dakika

Diyabetli 70 çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı... Bu proje Kastamonu'daki diyabetli çocuklara umut oldu

KASTAMONU Kastamonu'da, diyabetli çocukların hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje ile 3-17 yaş grubundaki 70 çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığında hayata geçirilen "Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi", diyabetli çocuklara umut oldu. Geçen haftalarda protokolü imzalanan proje kapsamında Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen 70 çocuğa şeker ölçüm cihazı dağıtımı için Halk Eğitim Merkezinde "Tip-1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi Tanıtım ve Teslim Töreni" düzenlendi. Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bu projemiz 3 ila 17 yaş aralığındaki çocuklarımıza yöneliktir. Kan şekerinin ölçülmesini sağlayan bir sensördür. İlimizde 70 çocuğumuza dağıtıyoruz. Proje 1 yıl ile sınırlı ama süre dolduğunda yine projemizi devam ettireceğiz" dedi.

"İnşallah bu projede şifa olur, sağlık olur, hayat oluruz"

Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ise, "Her şeyin başı sağlık. Buradaki çocuklarımızı mutlu edeceksek ne mutlu bize. Sayın Valimiz bu öneride bulunduğu için ilk önce heyecanlandık. Kastamonu'da sağlık dendiği zaman her şeyin önünde geliyor. Sağlıksız hiçbir şey olmaz. Sağlıklı yaşayabilmek için de maddiyata gerek var. Sağlıklı yaşam için maddi imkanı olmayanlar da imkanı olanlardan yararlanması gerekir ki buna da vesile olmak gerekir. Bunun için de Sayın Valim ve ekipleri bu konuda çok hassas davrandılar, bizi de bu sevaplı için dahil ettiler. Bizim her şeyimiz sağlık. Sağlık dendiği zaman bizim için 44 yıl önceden temeli atılan bugüne kadar firmalarımız her ne kadar el değiştirmiş olsa da önce sağlık ilkesidir. Bu da biz çalışanları daha da mutlu ediyor. Bunun için de sürdürebilmek için elimizden geleni firmamız adına yapmaya gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bakıyorum gözleri pırıl pırıl. Daha çok hayata beşeri bir gözlük takarak yürümek başka bir de aksaklıkla yürümek başka. Bu aparatlı bırakacak seviyede TIP ilerliyor, çünkü her geçen zamanda yeni şeyler çıkıyor. Geleceğimizin teminatı siz çocuklarsınız. Sizler var oldukça bizler de sizlerin varlığıyla daha çok umutlanacağız. İmkan olsa bütün Kastamonu hatta Türkiye'de sağlık sektöründe yatırımlarımızı yaparız. Biz çok mutlu olduk. 44 senedir bu tesisler Kastamonu'da sadece sağlık için değil. Az önce bahsettiğim gibi sağlık parasız olmuyor. Aynı zamanda bu tesisler bu para ile istihdam yaratarak ve çalışanlarına ekmek vererek mümkün olduğu kadar desteklemek gerek. Kastamonu olsun gerek fabrikamız olsun bu tesisi devam ettirmektir. Bunlar var oldukça biz de biliyoruz ki babamız gibi görüyoruz. Her ne kadar imkan kısıtlı olsa biz burada yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Biz, inşallah bu projede şifa olur, sağlık olur, hayat oluruz. Biz de bu hayat sürdükçe inşallah bu fidanları sulamaya devam ederiz. Bundan bizde mutlu oluruz" dedi.

"Hastalıklarımızı hayatımın bir parçası yapabiliriz"

Diyabet hastası Melis Özcan da, "3 yaşındayken bana diyabet tanısı konulmuştu. O zamanları çok hatırlamıyorum. Ancak zor geçtiğinden eminim. Benim hatırladığım kadarıyla şekerimi ölçtüğümü, bir sürü cihazların vücuduma takıldığını hatırlıyorum. İlk başta o cihazları gördüğümde canımın çok yanacağını düşünmüştüm ve karmaşık duygular içerisindeydim. Ama bir zamandan sonra bunun hayatımın bir parçası olabileceğini fark ettim. Hastalıklarımızı hayatımın bir parçası yapabiliriz. Benim hayatım birkaç parçadan oluşan resimdi. Diyabet bana hayatımın bir parçası olarak geldi, ben o parçayı hayatıma alarak yeni bir resim oluşturdum. Bu, bu kadar da zor bir şey değil. Ben yeni bir resim oluşturabildiysem bu salondaki herkesin, her diyabet hastasının hayatına yeni bir parça alarak bir resim oluşturabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 26 aileye, yüklenici firma tarafından da Araç'ta 5, Taşköprü'de 8, Küre'de 2, Şenpazar'da 1, Devrekani'de 2, Tosya'da 6, İnebolu'da 6, Cide'de 3 ve Bozkurt'ta 1 olmak üzere 34 aileye sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı. Proje kapsamında 1 yıl süreyle toplamda 70 aileye sensörlü şeker ölçüm cihazının dağıtımı devam edecek.

Vali Çakır'dan çocuklara ve ailelerine kayak sözü

Dağıtım töreninin ardından Vali Çakır, hatıra fotoğrafı çekimi sırasında çocuklara ve ailelerine ücretsiz şekilde Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde 10 Mart Perşembe günü kayak yapma sözü verdi.