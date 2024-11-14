Diyabetli Çocuklar İçin Spor Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Diyabetli Çocuklar İçin Spor Etkinliği

Diyabetli Çocuklar İçin Spor Etkinliği

İzmir'de düzenlenen etkinlikte diyabetli çocuklar spor yaparak sağlıklı yaşamın önemini öğrendi.

14.11.2024 17:47
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İzmir'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocukları spora teşvik etmek ve sporun diyabete olumlu etkilerini göstermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi tarafından Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, diyabet hastası çocukların kan şekeri ölçümü yapıldı.

Ölçüm sonrasında çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli spor eğitmenleriyle basketbol, futbol ve masa tenisi oynadı.

Hastanenin Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Mert Erbaş, AA muhabirine, 14 Kasım'ın insülini keşfeden bilim insanı Frederick Banting'in doğum günü olduğunu söyledi.

Tip 1 diyabetin çocukluk çağlarında görülen şeker hastalığı tipi olduğunu belirten Erbaş, "Tip 1 diyabet, tedavisi olan bir hastalıktır. Dışarıdan insülin tedavisini vererek kan şekeri kontrolünü sağlayarak çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesini sağlıyoruz. Tip 1 diyabetli bir çocuğun hayattan geri kalmasına gerek yoktur. Çocuklar şeker seviyeleri iyi seyrettiği sürece yaşıtları gibi spor yapabilir. Diyabetli çocuklarda spor ile birlikte kan şekeri çok daha iyi seyrediyor. Egzersizle birlikte insülin ihtiyacında azalma oluyor. Bütün diyabetli çocukların spor ve egzersizi hayatlarının önemli bir rutini haline getirmesini istiyoruz." dedi.

Erbaş, çocuklarda Tip 2 diyabet hastalığının daha nadir görüldüğünü, onların da spor ve egzersiz yapmalarını önerdiklerini anlattı.

Hastane başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu da her yıl düzenledikleri etkinliklerde diyabet hastalığına dikkati çekerek, diyabetin önlenmesi ve diyabette yaşam kalitesini arttırma konularında farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Hastane olarak diyabetli çocukların tedavi süreçlerine önem verdiklerini belirten Orbatu, "Sağlık Bakanlığının destekleri ve son teknoloji imkanlarla diyabetli hastalarımıza hizmet etmekteyiz. Dünya Diyabet Günü'nde hastalarımız ve aileleriyle diyabetin yaşama engel olmadığını gösterebilmek için bu yıl spor etkinliği düzenledik Çocuklarımız doyasıya spor yaptı ve diyabette sağlıklı beslenme ve egzersizin önemini bir kez daha vurgulamış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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