Sağlık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "500'ün üzerinde sağlık personelimizle hacılarımıza hizmet veriyoruz"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mekke ve Medine'yle beraber 500'ün üzerinde doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız ve personelimizle hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesini ziyaret ederek, Sağlık Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu ve Başhekim Prof. Dr. Prof. Dr. M. Rıdvan Yalçın'dan bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında geçmiş olsun dileğinde bulunduğu hastalara gül veren Erbaş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesinin 85 bin Türk hacı adayına sağlık hizmeti verdiğini belirterek, "Mekke ve Medine'yle beraber 500'ün üzerinde doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız ve personelimizle hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Diyanet Mekke Hastanesinin tam teşekküllü bir hastane olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, "Devletimizin büyüklüğünü burada da göstermiş oluyoruz. Vatandaşlarımıza, hacılarımıza her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Burada da bu hizmeti vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

20 farklı branşta sağlık hizmeti

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Rıdvan Yalçın ise hastanede 110 yatak kapasitesi olduğunu ve 20 farklı branşta sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

"Çölyak hastalarımız için diyet yemeği çıkartıyoruz"

Hastanede diş polikliniğinin de olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu sene bazı yeniliklerimiz oldu. Mesela çocuk polikliniği açtık ve çocuk hacılarımızı artık muayene ediyoruz. Bunun dışında yoğun bakım hizmetimizin daha da kalitesini arttırmak için iki tane yoğun bakım uzmanımızı aldık bu sene. Bir de çölyak hastalarımız için diyet yemeği çıkartıyoruz. Bu hastalarımız için gerçekten glütensiz diyet çok önemli. Küçücük dozda bile bir glüten alsalar ki bu buğday proteinidir, bir anda şikayetleri çok artar. Onun için ayniyat ekibimiz de mutfağını ona uygun hazırladı ve burada yapılan diyetlerimiz ki şu an 13 kişiye otellerinde sıcak bir yemek sunuyoruz."

"E-nabız sistemine entegre olduğumuz için daha iyi hizmet veriyoruz"

Yalçın, hastanenin Türkiye'deki e-nabız sistemine entegre olduğunu dile getirerek, "Bu demektir ki oradaki bilgileri buradan görebiliyoruz, buradaki bilgileri de oraya aktarabiliyoruz. Böylelikle hastalarımızın geçmişlerini, bilgilerini daha iyi öğrendiğimiz için daha iyi bir hizmet veriyoruz. Tanı ve tedavide artı gereksiz tetkikler üstlenmiyor. İyi tarafı da buradan oraya sonuçlarının gitmesi, tanılarının gitmesi de oradaki takiplerinin de daha iyi yapılmasını sağlayacak" diye konuştu.

"Hastanemizi Arafat'a taşıyoruz"

Hac döneminde Arafat'ta da Sahra Hastanesiyle hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Yalçın, "Buradaki hastanemizin en büyük farkı bu hastaneyi olduğu gibi araçları, gereçleriyle, oksijen tüpleriyle beraber oraya taşıyoruz. Oradaki vakfeden sonra bu hastalarımızı tekrar hastaneye getiriyoruz. Ayrıca Müzdelife'de de bir sağlık merkezimiz var. O da geçiş sırasında rahatsızlanan hastalarımıza hem tıbbi hizmet hem de lojistik destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ayrıca vefat eden Türk hacı sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.