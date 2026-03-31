Diyarbakır'da 6 büyük taş çıkarıldı
Diyarbakır'da 6 büyük taş çıkarıldı

31.03.2026 11:51
Diyarbakır'da zihinsel engelli kadının mesanesinden yarım kilogram ağırlığında 6 taş çıkarıldı.

Diyarbakır'da kadın hastanın idrar kanalı ve mesanesinden çıkarılan yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki 6 taş doktorları bile şaşırttı.

Ergani ilçesinde yaşayan doğuştan zihinsel engelli 43 yaşındaki Leyla Özekinci, yaklaşık 8 yıl önce idrar yolu enfeksiyonu ve karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından birçok kez farklı hastanelere götürüldü.

Özekinci'ye yapılan muayenelerde ilaç tedavisi önerildi.

Önerilen ilaçları kullanan ve aradan geçen süreçte şikayetleri daha da artan Özekinci'yi ailesi bu kez Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Üroloji Bölümünde Opr. Dr. Süleyman Çankaya tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın mesanesi ve idrar kanalında en küçüğü 2, en büyüğü 9 santimetre olan 6 taş tespit edildi.

Çankaya ve Opr. Dr. Yekta Bıçak'ın geçen hafta gerçekleştirdiği cerrahi müdahale ile hastanın idrar kanalı ve mesanesinde bulunan farklı ebatlardaki 6 taş yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Bazı taşlar işlem sırasında kırılırken, taşların yaklaşık yarım kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Taşların neden olduğu hasarın giderilmesi için böbreğine stent takılan hasta taburcu edildi.

"Böbreklerin zarar gördüğünü tespit ettik"

Uzman Dr. Süleyman Çankaya, AA muhabirine, bazı şikayetlerle hastaneye getirilen hastada yapılan tetkikler sonucu idrar yolu enfeksiyonu tespit ettiklerini söyledi.

Bu rahatsızlığın sık olmasından dolayı tomografi de çekildiğini ifade eden Çankaya, "Tomografi sonucunda böbreklerin zarar gördüğünü, böbreklerde genişleme olduğunu tespit ettik. İdrar kesesinde büyük 5 taş olduğunu, sağ böbrek kanalında da idrar kesesine yakın kesiminde yine büyük bir taş bulunduğunu gördük. Hasta zihinsel engelli ve kendisini ifade edemiyor. Bu sonuç üzerine ameliyat kararı aldık." dedi.

"Az rastladığımız taş şekillerinden"

Opr. Dr. Yekta Bıçak ise hastanın mesanesindeki ve idrar yolundaki taşları çıkarmak için açık operasyon kararı aldıklarını belirtti.

Bıçak, şunları kaydetti:

"Hastanın idrar torbasında gördüğümüz taşları ve idrar kanalının tam idrar torbası ile birleşim yerindeki taşları açık operasyonla çıkardık. Hastanın kliniğimizde yatış, ameliyat ve taburcu süreci 3 gün sürdü. İdrar yolu enfeksiyonun tedavisi halen devam etmekte. Böbreklerin idrar torbasındaki taşlar ile hasarlanması nedeniyle aynı seansta idrar kanalından böbreğe uzanan, böbreklerin eski fonksiyonuna dönmesini sağlamak amacıyla stent uyguladık. Normalde idrar torbasında, idrar kanalında gördüğümüz taşlardan hacimce çok çok büyük taşlar. Az rastladığımız taş şekillerinden. Uyguladığımız stent ile böbrekteki hasarın geriye dönük normalleşmesini beklemekteyiz."

"Operasyon gerçekleşemeseydi böbrek kaybına dahi yol açabilirdi"

Hastaneye başvuruda biraz daha geç kalınması halinde daha büyük sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkati çeken Bıçak, "Bu süreç bir süre daha devam etseydi, taşlar saptanmasaydı, operasyon gerçekleşemeseydi böbrek kaybına dahi yol açabilirdi. Yapılan operasyonla hastanın idrar torbasında, idrar kanalında ve böbreğinde herhangi bir taş bulunmamakta. Stent ise böbrek fonksiyonlarını toparlamakta. Hastanın 8 yıl çektiği ağrıyı gerçekleştirdiğimiz operasyonla gidermiş olduk." diye konuştu.

Bıçak, böbreklerde, mesanede, idrar kanalında taş görülmesine genetik yatkınlığın, sıcaklığın, beslenme tarzının, az su tüketiminin neden olabileceğine işaret ederek, hastanın zihinsel engelli olmasından dolayı kendisini ifade edememesinin de hastalığın geç saptanmasına yol açabildiğini söyledi.

"Bu kadar büyük taş beklemiyorduk"

Hastanın kardeşi Eyyüp Özekinci ise ablasının uzun zamandır ağrıları olduğunu, götürdükleri hastanelerde önerilen ilaç tedavilerine rağmen sağlık sorunlarının düzelmediğini belirtti.

Artan şikayetleri üzerine ablasını Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüklerini anlatan Özekinci, "Ablam engelli olduğu için kendisini ifade edemiyordu. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Taşlar alındıktan sonra şimdi rahatladı. Taşları görünce şok olduk. Bu kadar büyük taş beklemiyorduk." dedi.

Kaynak: AA

