Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek 84 günlük yoğun bakım sonrası sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek 84 günlük yoğun bakım sonrası sağlığına kavuştu

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Diyarbakır\'da 720 gram doğan bebek 84 günlük yoğun bakım sonrası sağlığına kavuştu
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Diyarbakır'da 26 haftalıkken 720 gram ağırlığında doğan bebek, 8 günlükken bağırsaklarında gelişen NEK hastalığı nedeniyle iki kez ameliyat edildi. 84 gün yoğun bakımda tedavi gören bebek, ikinci ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.

Diyarbakır'da henüz 26 haftalıkken, 720 gram ağırlığında dünyaya gelen bir bebek, yaşamının ilk günlerinde geçirdiği ciddi bağırsak rahatsızlığını iki başarılı ameliyatla atlattı. 84 gün yoğun bakımda tedavi gören bebek, sağlığına kavuşarak ailesine büyük sevinç yaşattı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları ek binasında erken doğumla dünyaya gelen Polat ailesinin bebeği, hayata tutunmak için zorlu bir mücadele verdi. Doğumunun ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, henüz 8 günlükken bağırsaklarında ciddi bir rahatsızlık gelişti. Bağırsak dokusunun zarar görmesine neden olan nekrotizan enterokolit (NEK) hastalığı nedeniyle bağırsağında iki ayrı noktada delinme meydana gelen bebek, acilen ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Suat Çal tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, bebeğin zarar gören bağırsağının yaklaşık 15 santimetrelik bölümü çıkarıldı. Bağırsağın iyileşmesini sağlamak amacıyla bir bölümü geçici olarak karın dışına alındı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prof. Dr. Nilüfer Okur ve ekibinin yakın takibinde 84 gün tedavi gören bebek, sağlık durumunun düzelmesiyle taburcu edildi. Birkaç ay sonra ikinci kez ameliyata alınan bebeğin dışarıya alınan bağırsağı yeniden birleştirildi. Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından bebek sağlığına kavuşarak ailesiyle birlikte evine döndü.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, bebeğin sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz 720 gram ağırlığında dünyaya gelen ve yaşamının ilk günlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşan bebeğimizin sağlığına kavuşması hepimiz için büyük bir sevinç kaynağı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, yalnızca Diyarbakır'a değil, çevre illere de hizmet veren önemli bir sağlık merkezidir. Yenidoğan yoğun bakım ve çocuk cerrahisi alanındaki güçlü altyapımız ve deneyimli sağlık ekiplerimiz sayesinde böylesine zorlu vakalarda başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu süreçte büyük emek veren tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bebeğimize sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kaynak: İHA
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