Diyarbakır\'da 8 yaşındaki engelli çocuğa kadavradan böbrek nakli yapıldı

Diyarbakır'da doğuştan görme ve konuşma engelli 8 yaşındaki Roni Denizer kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Ayşe ve Ramazan Denizer çiftinin oğlu Roni'nin henüz 3 aylıkken götürüldüğü hastanede görme yetisinin olmadığı tespit edildi.

Kronik böbrek yetmezliği tanısı da konulan ve doktor kontrolünde ilaç tedavisiyle yaşamını sürdüren Roni'nin böbrek fonksiyonları yüzde 10'a kadar geriledi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 2 yıldır haftanın 3 günü hemodiyaliz tedavisi gören Roni'ye organ nakli yapılmasına karar verildi.

Oğullarını hayata bağlamak için donör olmak isteyen annesi ve babasının sağlık durumları uygun olmayınca Roni, Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesine alındı.

Roni'yi hayata bağlayacak haber Bakanlıktan geldi ve Denizer çiftinin endişeli bekleyişi de yerini sevince bıraktı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan böbrek, Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi tarafından yaklaşık 3 hafta önce, 2 saat süren başarılı bir operasyonla Roni'ye nakledildi.

Sağlığına kavuşan ve taburcu edilen Roni, hastaneye kontrol amacıyla geliyor.

"Roni diyalizden de kurtuldu"

Anne Ayşe Denizer, AA muhabirine ailede genetik böbrek rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, daha önce de iki yeğenini böbrek yetmezliğinden dolayı kaybettiklerini söyledi.

Oğlunun da doğduğundan bu yana zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Denizer, "Görme engelini henüz 3 aylıkken fark ettik. Sonrasında bir gün rahatsızlandı, konuşamadığını öğrendik. Doğuştan böbrek yetmezliği tanısı da konulmuştu. Hem ilaç tedavisi gördü hem de diyalize giriyordu. Zor bir hastalık. Hele bir de çocuk olunca çok daha zor." dedi.

Denizer, oğlu için nakil kararı alındığını anlatarak, "Eşim de ben de böbreğimizi vermek istedik ama uymadı. Bir sabah saat 05.00'te telefonumuz çaldı, Bakanlıktan aradılar, güzel haberi verdiler. İnanamadık, çok mutlu olduk. Nasıl mutlu olmayalım? Çok güzel bir duygu. Oğluma böbrek çıktığı zaman çok duygulandım, annesi ve babası olarak çok sevindik. Roni diyalizden de kurtuldu. Herkes organ bağışında bulunsun. Onların sayesinde böyle çocuklar hayata tutunup, kurtuluyor. Allah kimseye evlat acısı göstermesin." diye konuştu.

Sunulan sağlık hizmetinden ve doktorların ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirten Denizer, oğlunun sağlığına kavuşmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Roni'nin hayat kalitesi çok daha arttı"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nefroloji bölümünde görevli uzman Dr. Çiğdem Oruç, hemodiyalize giren çocuklar için büyüme, gelişme, koşup oynama ve okula gitme gibi hayati parametrelerin önemli olduğunu söyledi.

Oruç, bu nedenlerle de çocuklarda böbrek naklinin sadece hayat kurtarıcı bir tedavi olmadığını, çocukların tekrar yürümesi, koşması ve hayal kurabilmeleri için tek seçenek olduğunu ifade ederek, Roni Denizer'in de bu hastalardan biri olduğunu belirtti.

Organ nakli için Roni'nin ailesinin sağlık koşullarının verici olmaya uygun olmadığını dile getiren Oruç, "Kan uyumu olmadan bu sağlanamıyor. Annenin, babanın kronik rahatsızlıkları varsa da maalesef verici olamayabiliyorlar. Böyle durumlarda tek çaremiz kadavradan nakil. Ülkemizde bağış oranı maalesef çok düşük ama Roni'nin bir şansı oldu ve Roni'ye nakil yaptık. Şu anda son derece sağlıklı. Her şey yolunda gidiyor, diyalize girmiyor. Evinde kardeşiyle zaman geçiriyor Bu bizim için de Roni için de çok mutluluk verici. Çok büyük bir şans oldu. Roni'nin hayat kalitesi çok daha arttı. Özel eğitime gitmesi gereken bir hastamız. Sadece yaşamsal değil, sosyal açıdan da bu çocuğun iyilik hali çok arttı." ifadelerini kullandı.

Oruç, nakil listesinde hem organ bağışı bekleyen kişilerin hem de naklin yapılacağı merkezlerin belli bir sıraya göre yer aldığını anlatarak, gelen her bağış haberinin kendilerini de sevindirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının yönlendirdiği listeye göre hastalara bilgi verildiğini ifade eden Oruç, ekibin her saat özveriyle çalıştığını, bağışlanan böbreği en hızlı şekilde alıcıya ulaştırdıklarını söyledi.