Diyarbakır'da Anka Çocuk Eğitimi

DİYARBAKIR'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Anka Çocuk Destek Programı' kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Asena Konferans Salonu'nda 'Anka Çocuk Destek Programı' eğitim programı düzenlendi. 3 gün sürecek programa, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'dan yaklaşık 70 kişi katıldı. Eğitimde, koruma ve bakım altındaki çocukların yaşam becerilerinin geliştirilmesi, olumlu davranışlar kazanmalarının desteklenmesi ve psiko-sosyal iyilik hallerinin artırılması hedeflendi. Programla, sahada görev yapan personelin mesleki kapasitesinin artırılması ve çocuklara sunulan hizmetlerde kalite ile uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.

'PROGRAMIN AMACI ÇOCUKLAR'

'Programda konuşan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Programın temel amacı çocuklar, siz daha iyi biliyorsunuz. Çocukların bireysel gelişimini desteklemek, yaşam becerilerini geliştirmek, toplumsal uyumunu arttırmak. Bütün bunların yanında aslında katılımcılarımızın, meslektaşlarımızın kendi illerinde uygulama birliğini geliştirmektir" dedi.