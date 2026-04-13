Diyarbakır'da Anka Çocuk Eğitimi - Son Dakika
Diyarbakır'da Anka Çocuk Eğitimi

13.04.2026 13:34
Aile ve Sosyal Hizmetler, Anka Çocuk Destek Programı ile 70 kişi için eğitim düzenledi.

DİYARBAKIR'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Anka Çocuk Destek Programı' kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Asena Konferans Salonu'nda 'Anka Çocuk Destek Programı' eğitim programı düzenlendi. 3 gün sürecek programa, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'dan yaklaşık 70 kişi katıldı. Eğitimde, koruma ve bakım altındaki çocukların yaşam becerilerinin geliştirilmesi, olumlu davranışlar kazanmalarının desteklenmesi ve psiko-sosyal iyilik hallerinin artırılması hedeflendi. Programla, sahada görev yapan personelin mesleki kapasitesinin artırılması ve çocuklara sunulan hizmetlerde kalite ile uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.

'PROGRAMIN AMACI ÇOCUKLAR'

'Programda konuşan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Programın temel amacı çocuklar, siz daha iyi biliyorsunuz. Çocukların bireysel gelişimini desteklemek, yaşam becerilerini geliştirmek, toplumsal uyumunu arttırmak. Bütün bunların yanında aslında katılımcılarımızın, meslektaşlarımızın kendi illerinde uygulama birliğini geliştirmektir" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Anka Çocuk Eğitimi - Son Dakika

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:55
Trump onay verdi İşte ABD’nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Anka Çocuk Eğitimi - Son Dakika
