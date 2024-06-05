Diyarbakır'da at kazası: İlhami Olca ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sağlık

Diyarbakır'da at kazası: İlhami Olca ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Akçasır mezrasında atından düşen İlhami Olca, başından yaralandı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine ambulans helikopter çağrıldı. Olca, ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi.

05.06.2024 16:08
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DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesindeki mezrada attan düşüp başından yaralanan İlhami Olca (55), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlhami Olca, Kulp ilçesi Akçasır mezrasında attan düşüp, başından yaralandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Olca için yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Olca için, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşüldü. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede mezraya ulaştı. Olca'yı alan ambulans helikopter, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Olca, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olca'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır\'da at kazası: İlhami Olca ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da at kazası: İlhami Olca ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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