Diyarbakır\'da Diyabet Oranı Endişe Verici: Ölçümlerde 100 Kişiden 8\'inde Diyabet Tespit Edildi

Sağlık

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü ekipleri tarafından 'Diyabet Günü' etkinlikleri kapsamında kentin 2 noktasında 1 hafta boyunca yapılan ölçümlerde, bin 4 kişiden 84'ünde diyabet saptadı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü ekipleri '14 Kasım Diyabet Günü' etkinlikleri kapsamında kentin 2 noktasında 1 hafta boyunca diyabet ölçümü yaptı. Ölçümlerin sonunda bin 4 kişiden 84'ünde diyabet saptandı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu, kentte diyabet hastalığını oranının yüzde 15 ve 20 arasında olduğunu belirterek, "Geçen hafta Dicle Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü olarak, Dünya Diyabet Günü nedeniyle bir hafta boyunca vatandaşlara ölçümler yaptık. Bin 4 kişiden 84'ünde diyabet saptadık, bu da 100 kişiden 8 kişi demek. Bu ölçtüğümüz kişiler daha önce diyabet olduklarını bilmiyorlardı. Diyabetli hastalardan her 2 bilen kişiye karşın 1'i, diyabetli olduğunu bilmiyor. Bu çok çarpıcı bir rakamdır" dedi.

'KİLO ALMAMAYA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR, HER GÜN KENDİMİZ TARTMALIYIZ'

Diyabetin belirtilerine ve korunma yöntemlerine değinen Tuzcu, "Ülkemiz sağlık hizmetleri açısından yüksek bir yerde, ölçümler sık sık yapılıyor. Halkımız belirli aralıklarla da olsa diyabet değerlerine baktırsınlar. Hiç ummadıkları halde diyabet hastası olabilirler. Yakınlarında diyabetli hasta varsa, kontrol sıklıklarını biraz artırabilirler. Diyabet hastaları böyle sıklıkla çoğalırken, sayı artarken ne yapmalıyız? Tanı koyduktan sonra zaten tedavi veriyoruz. Ama her zaman tedavi değil korunmaya öncelik vermeliyiz. Özellikle kilo almamaya dikkat edeceğiz. Her gün kendimiz tartmalıyız. Günlük ve haftalık egzersiz yapıp belli miktarda hareket etmeye ve harekete kendimizi zorlamaya çalışmalıyız. Böyle olursa diyabetten korunma şansımız daha fazla olur. Yemeklerimiz genelde yağlı ve buna hareketsizlik fazla olunca Diyarbakır'da, Gaziantep'te ve Malatya'da diyabet oranı biraz fazla oluyor. Çok su içme, sık sık idrara çıkma, çok yemek yeme, geceleri lavaboya giden kişiler ya da ayaklarının altında yanma şikayeti olan kişiler, ani zayıflama varsa mutlaka dikkat etmeliler" diye konuştu.