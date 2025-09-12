Diyarbakır'da doktor darbedildi - Son Dakika
Sağlık

Diyarbakır'da doktor darbedildi

12.09.2025 15:20
Gazi Yaşargil Hastanesi'nde bir doktor baba ve oğlu tarafından darbedildi, şüpheliler gözaltında.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktora şiddet olayı yaşandı. Doktor Haçım Hizol, acil servise getirilen 19 yaşındaki hastaya "konversiyon bozukluğu" olabileceği şüphesiyle psikiyatri polikliniğine yönlendirdi.

BABA VE OĞLU DOKTORU DARBETTİ

Bu duruma sinirlenen hastanın babası ve kardeşi asistan dinlenme odasına girdi. Burada Doktor Haçım Hizol'a hakarette bulunup, tehdit eden baba ve oğlu, bardak, termos, kupa, tost makinesi ve sandalye fırlatarak darbetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hizol, darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Doktor Haçım Hizol yaptığı açıklamada, "Psikiyatri kontrolü önerildiği için baba ve oğul dinlenme odasına gelerek darbetti. Tehdit ve hakarette bulundular. Eline geçen bardak, termosu üzerime fırlattı. Beyaz kod sonrası şahıslar kolluk tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da doktor darbedildi
