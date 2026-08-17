Diyarbakır'da Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Diyarbakır\'da Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'nde 60 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi hizmete girdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı. İlk aşamada 10 yataklı bölüm hasta kabulüne başlarken, ünitenin kalan yatakları da planlanan süreç doğrultusunda kademeli olarak hizmete alınacak.

Yeni yoğun bakım ünitesinin hizmete açılmasıyla birlikte Diyarbakır'daki 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak kapasitesinin önemli ölçüde artırıldı. İl genelinde kamuda daha önce 98 olan 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak sayısı, 60 yeni yatağın eklenmesiyle 158'e yükseltildi. Yaklaşık yüzde 60 oranında gerçekleştirilen kapasite artışıyla birlikte, kritik durumdaki hastalara sunulan ileri düzey yoğun bakım hizmetleri daha güçlü bir altyapıyla desteklenmiş oldu.

Modern altyapısı ve ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatılan 3. basamak yoğun bakım ünitesi, hayati tehlikesi bulunan ve ileri düzey takip ile tedavi gerektiren hastalara hizmet verecek. Son teknoloji monitörizasyon sistemleri, mekanik ventilatörler ve yoğun bakım ekipmanlarıyla donatılan ünitede, kritik durumdaki hastaların tedavi süreçleri yüksek standartlarda yürütülecek.

Sağlık sisteminde en üst düzey yoğun bakım hizmetlerinden biri olarak kabul edilen 3. basamak yoğun bakım üniteleri; çoklu organ yetmezliği, ağır travma, ileri solunum yetmezliği, sepsis ve kapsamlı yoğun bakım desteği gerektiren hastaların tedavisinin gerçekleştirildiği merkezler arasında yer alıyor. Uzman hekimler, hemşireler ve sağlık profesyonellerinden oluşan ekipler tarafından 24 saat kesintisiz hizmet sunulan ünitede ileri yaşam desteği uygulamaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, "Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitesinin ilk etabını hizmete açmış bulunuyoruz. İlk aşamada 10 yatak aktif olarak hizmet vermeye başladı, kalan kısımlarda kademeli bir şekilde hizmete alınacak. Yoğun bakım kapasitemize önemli katkı sağlayacak olan bu yatırım, modern altyapısı ve ileri teknoloji donanımıyla vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artıracaktır. Diyarbakır, yalnızca ilimize değil çevre illere de ileri düzey sağlık hizmeti sunan önemli bir sağlık merkezidir. Hizmete açılan bu yeni yoğun bakım ünitesiyle birlikte hem ilimizdeki kritik hasta bakım kapasitesi güçlenmiş olacak hem de bölgemizin nitelikli sağlık hizmeti sunumuna önemli katkı sağlanacaktır. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da Yeni Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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