DMM'den Bilkent Hastanesi Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık

DMM'den Bilkent Hastanesi Açıklaması

DMM\'den Bilkent Hastanesi Açıklaması
27.05.2025 23:09
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DMM, bir hasta için 'evli olmadığı' gerekçesiyle tedavi yapılmadığı iddiasını yalanladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne giden bir kadın hastanın tedavisi, 'evli olmadığı' gerekçesiyle yapılmadı' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne giden bir kadın hastanın tedavisi, 'evli olmadığı' gerekçesiyle yapılmadı" iddiası doğru değildir. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki Gençlik Merkezi Polikliniği, '15-24 yaş aralığındaki çocuk sahibi ve evli olmayan gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam' amacıyla sağlık hizmeti vermektedir. Hastalar bu poliklinikte ayrıca, kadın sağlığı konusundaki danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilmektedir. Bu bağlamda, 24 yaşındaki bir kadın hasta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvurmuş, ilk başvurusunda sehven 25 yaş üstü olduğu göz önünde bulundurularak randevu aldığı Jinekoloji Polikliniği'nden hekime yönlendirilmiştir. Hekim tarafından şikayetleri dinlenen ve tedavisi planlanan hasta, hastanenin aynı bölümüne sonuç değerlendirmesi için başvurduğunda; 25 yaşın altında olması sebebiyle yine aynı binada olan Gençlik Merkezi Polikliniği'ne yönlendirilmiş ve tedavisi bu merkezde planlanmıştır. Tedavi süreçlerinde hastalardan evlilik cüzdanı isteme gibi bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık DMM'den Bilkent Hastanesi Açıklaması - Son Dakika

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