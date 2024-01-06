İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut

Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Skolyoz hastalığının kabus olmaktan çıktığını söyleyen Pehlivanoğlu ipli ameliyatın ne olduğundan ve hangi hastalara yapıldığından bahsetti.

"İPLİ SKOLYOZ AMELİYATI, 6 AYDA BİR YAPILAN OPERASYONLARI BİTİRİYOR"

İpli skolyoz ameliyatından bahseden Pehlivanoğlu, "Çocuklarda skolyoz ameliyatı yapıldığında her 6 ayda bir yeniden operasyon geçirmesi gerekiyor. İpli skolyoz yöntemiyle bunlara gerek kalmadı. İpli skolyoz bir büyüme modülasyonu, büyümenin yönlendirilmesi ameliyatıdır. İpli skolyozda omurga seviyelerinin arasına yandan vidaları yerleştiriyoruz. Bunları da koltukaltından küçük kesiklerle yerleştiriyoruz. Omurganın arasına da bant yerleştiriyoruz. İp diye bahsettiğimiz yöntem bu. Vidaların arasında yerleştirdiğimi bu bant sayesinde çocuğu ameliyatta bir miktar düzeltiyoruz. Tamamını düzeltmiyoruz çünkü çocuk büyüyerek kalan eğriliği kendisi düzeltiyor" dedi.

"BU AMELİYAT BÜYÜME VE OMURGANIN ESNEK KALMASINI SAĞLIYOR"

İpli skolyoz ameliyatının faydalarından bahseden Pehlivanoğlu "Bu ameliyatın en büyük avantajı ise omurganın büyümesi izin veriyor. Öbür ameliyatta bütün büyüme ortadan kaldırılıyor. İpli skolyoz büyüme ve omurganın esnek kalmasını sağlıyor. Çocuğa hem yüksek bir konfor sunuyor hem de ufak ameliyatlardan kurtarmış oluyor. Esnek bir omurga sağladığı için profesyonel sporcu ve dansçılara da uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"BU AMELİYAT GÖĞÜS KAFESİNE KAMERA İLE GİRİLEREK KAPALI ŞEKİLDE YAPILIYOR"

İpli skolyozun hangi hastalara yapıldığına da değinen Pehlivanoğlu, "İpli skolyoz doğru hastaya uygulandığında çok başarılı bir ameliyattır. Bu ameliyatı eğriliği 60 derecenin üstünde olmayan, eğriliği esnek olan ve büyüme potansiyeli olan hastalara uygulayabiliyoruz. Geri kalan herkese vidaları ameliyatı yapıyoruz. İpli skolyoz göğüs kafesine kameralarla girerek kapalı yapılıyor. Diğer ameliyat türü yapılan bir hastaya da asla ipli skolyoz ameliyatı yapılmaz" ifadelerini kullandı.

"KLASİK AMELİYATIN İYİLEŞME SÜRESİ 6 AY İKEN İPLİ YÖNTEMDE 3 HAFTA"

Ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden uzman isim sözlerine şöyle devam etti: "Klasik skolyoz ameliyatı olan bir hastanın 6 ay çok hareket etmemesi gerekiyor. Ameliyat sonrası tam kaynamayı görmek 6 ayı buluyor. İpli skolyoz da ise hasta yaraları iyileşir iyileşmez hayatına geri dönebilir bu da yaklaşık 3 haftadır. 6 hafta sonra da istediği şeyi yapmaya başlar. Klasik ameliyat yapıldığında kullanılan vidalar ömür boyu hastada kalıyor. Skolyoz hastalığı artık kabus olmaktan çıkıyor. Eskiden bir kabustu çünkü insanları eğe eğe ciddi deformitelerle felci solunum ve kalp yetmezliği yaşatıyordu. Artık böyle şeyler görmüyoruz."