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Sağlık

Doğum Yöntemlerinde Güvenlik Öncelik

Doğum Yöntemlerinde Güvenlik Öncelik
16.07.2025 09:29
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Doç. Dr. Fatma Ölmez, doğumda sağlık ve güvenliği öncelik olarak belirtiyor, normal ve sezaryeni değerlendiriyor.

DOĞUM yöntemleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ölmez, "Doğumun güvenli ve sağlıklı olması en önemli kriterdir. Doğum yönteminin normal ya da sezaryen olmasından ziyade, sağlıklı bir süreç geçirilmesi önceliğimizdir" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ölmez, doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu belirterek, "Normal doğum, doğanın kadına bahşettiği bir mucizedir. Ancak anne veya bebek sağlığını tehdit eden bir durum olduğunda sezaryen tercih edilmelidir" diye konuştu.

'NORMAL DOĞUM FİZYOLOJİK VE MUCİZEVİ'

Normal doğumun kadın vücudunun doğal bir süreci olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ölmez, "Normal doğum, rahmin kasılmaları ve rahim ağzının açılması ile bebeğin vajinal yolla dünyaya gelmesi sürecidir. Bu fizyolojik sürecin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için annenin ve bebeğin durumunun uygun olması gerekir" dedi. Normal doğumun sancılı bir süreç olduğunu ancak yönetilebilir olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ölmez, "Doğum sancıları bebeğin dünyaya gelmesi için fizyolojik olarak gerekli bir süreçtir. Bu süreci kontrol edebilmek için nefes teknikleri, ağrı kontrolü ve epiduralanestezi gibi yöntemlerden faydalanıyoruz. Böylece doğumu daha kolay ve konforlu hale getirebiliyoruz" diye konuştu.

'SEZARYEN HAYAT KURTARAN BİR SEÇENEK'

Sezaryen doğumun da gerekli durumlarda hayati bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Ölmez, "Normal doğum her ne kadar fizyolojik olarak ideal olsa da bazı durumlarda annenin veya bebeğin sağlığı için sezaryen tercih edilmelidir. Özellikle annenin tansiyon problemi veya ciddi kanama riski gibi durumlarda sezaryen hayat kurtarıcı olabilir" dedi. Sezaryen sonrası normal doğumun da mümkün olduğunu ancak belirli şartlara bağlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ölmez, "Sezaryenden sonra normal doğum yapabilmek için en az 1,5-2 yıl geçmesi gerekir. Bu süre, önceki doğumda yapılan dikişlerin iyileşmesi açısından önemlidir. Eğer hasta sezaryenden sonra normal doğum yapmak isterse, bu süreyi mutlaka göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.

'İKİ DOĞUM ARASINDA EN AZ İKİ YIL OLMALI'

Anne sağlığının korunması ve bebeğin hakkının gözetilmesi için iki doğum arasındaki sürenin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ölmez, "Hem anne hem de bebeğin sağlıklı gelişimi için iki gebelik arasında en az 2-3 yıl süre olması idealdir. Bu süre, annenin toparlanması ve bebeğin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi açısından önemlidir. Sezaryen sonrası normal doğum yapacak hastalar mutlaka uzman hekim tarafından takip edilmeli. Daha önce sezaryen geçirmiş bir annenin doğum sancıları sırasında önceki dikiş yerlerinde sorun yaşama ihtimali var. Bu nedenle sezaryenden sonra normal doğum düşünen hastalarımıza mutlaka aradan en az 1,5-2 yıl geçmesi gerektiğini belirtiyoruz" diye konuştu.

'ANNE ADAYLARININ FİZYOLOJİK OLARAK DOĞUMA HAZIRLANMASI ÖNEM TAŞIYOR'

Doğumun sadece bir bebeği dünyaya getirme süreci olmadığını, aynı zamanda kadının annelik kimliğine adım atması anlamına geldiğini söyleyen Doç. Dr. Ölmez, "Doğumun güvenli ve sağlıklı olması en önemli kriterdir. Doğum yönteminin normal ya da sezaryen olmasından ziyade, sağlıklı bir süreç geçirilmesi önceliğimizdir. Anne adaylarımızın doğru bilgilendirilmesi ve fizyolojik olarak doğuma hazırlanması bu süreçte büyük önem taşıyor" dedi. Doç. Dr. Ölmez, kadınların normal doğum yapma kapasitesine sahip olduklarını hatırlatarak, "Doğum fizyolojik olarak zaten kadın vücudunun doğal bir sürecidir. Biz hekimler olarak bu sürece destek oluyoruz. Kadınların doğum sancılarını doğru yönetmeleri ve doğum sürecine hazırlanmaları için gerekli eğitimleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Kadın, Son Dakika

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