Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık

Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti

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İzmir'de özel bir hastanede ebe hemşire olarak çalışan Özge Özçelik Pala, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlandı ve yoğun bakıma alındı. Beyin ölümü gerçekleşen genç kadın, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Özçelik Pala'nın dünyaya getirdiği bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Özge Özçelik Pala'nın ölümü yakınlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

31.01.2025 07:44  Güncelleme: 08:54
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İzmir'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede, doğum yaparken beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala (28) yaşamını yitirdi. Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın 17 Ocak'ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Pala'nın bebeği sezaryenle alındı.

Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 28 Ocak günü beyin ölümü gerçekleşen Özge Özçelik Pala'nın bugün de kalbi durdu. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Özge Özçelik Pala'nın dünyaya getirdiği bebeğinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Serkan Genç:
    allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun 96 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Allah sabırlar versin ailesine 79 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    İNANÇLI İNSAN İSE. ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞAALLAH. 51 21 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun 63 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    ALLAH Bİ CAN VERDİ Bİ CANI ALDI İŞTE...FANİ DÜNYA...HİÇBİRŞEYİN KIYMETİ YOK... 16 0 Yanıtla
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