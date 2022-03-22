Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi - Son Dakika
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Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi

22.03.2022 11:09

Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldiSAMSUN Doğuştan çene ve diş bozukluğu olan 21 yaşındaki Zübeyde Karakaş, ortognatik (çene) ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi

SAMSUN Doğuştan çene ve diş bozukluğu olan 21 yaşındaki Zübeyde Karakaş, ortognatik (çene) ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demir, "Yapılan ameliyat ile hastanın konuşmak, yemek, içmek gibi günlük aktivitelerinde fonksiyonel düzelme amaçlandı. Hastanın yüz bütünlüğü estetik anlamda olumlu değişti" dedi.

21 yaşındaki Zübeyde Karakaş, doğuştan gelen çene bozukluğu hastalığı nedeniyle gündelik yaşamında zorluk yaşıyordu. Yemek yerken ağzında yaralar oluşan ve görünüşünden dolayı kendini kötü hisseden Karakaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde tedavi olmaya karar verdi. Genç hasta, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demir ve ekibi tarafından gerçekleştiren çene ameliyatının ardından yeni bir görünüme kavuştu.

"Hastanın yüz bütünlüğü estetik anlamda olumlu değişti"

Yaptığı ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Demir, "Çene deformiteli hastalar konuşmak, yemek içmek gibi günlük yaşantılarında zorluklar yaşayabilirler. Bunun yanı sıra sosyal hayatta da çene ve dolayısıyla yüz görünümleri ile ilgili sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Yapılan ameliyatla üst çene ileri alınıp alt çenesi geriye çekilerek üst ve alt çene arasındaki dengesizliği giderildi. Yapılan ameliyat ile hastanın konuşmak yemek içmek gibi günlük aktiviteleri fonksiyon olarak düzeldi. Hastanın yüz bütünlüğü estetik anlamda olumlu değişti. Bütün bunlar bir araya geldiğinde hastanın yaşamında köklü değişiklikler meydana getirebilmektedir. Çene kemikleri arasında deformite olan hastaların bu konuda deneyimli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Ortodonti kliniklerine hastaların başvurmalarını tavsiye etmekteyiz" dedi.

"20 gün içinde iyileşme sağlanabiliyor"

Ameliyatlar sonucunda hastanın 3 ay sonra normal hayatına döndüğünü ifade eden Prof. Dr. Demir, "Ortognatik Cerrahi çene kapanma sorunlarının ve düzeltilmesi için yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlar yapılmadan önce ortodonti uzmanları tarafından çenenin ve dişlerin değerlendirilmesi ve ameliyata hazırlanması gerekmektedir. Ortodonti uzmanlarımızın yaptığı ameliyat planlarına göre plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi olarak biz de ekibimizle ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de daha çok alt çenenin ileride olması şeklinde deformiteler vardır. Bunun yanı sıra, alt çenenin ileride olması, üst çenenin geride olması veya üst çenenin sadece geride olması şeklinde de farklı deformiteler görülebilmektedir. Bu deformitelerin tedavisinin uygun planlama ve ortognatik cerrahi yapılarak düzeltilmesi gerekir. Genelde 15 -20 gün süren bir iyileşme dönemi vardır. 3 ay sonra da hasta normal hayatına dönebilir" diye konuştu.

"Önceden kendimi tuhaf hissediyordum"

Ameliyat olduğu için mutluluğu dile getiren Zübeyde Karakaş ise "Hocamıza çene bozukluğu şikayetiyle geldim. Çenemin alt tarafı fazla eğriydi. Bu durumdan şikayetçiydim. Şu an halimden çok memnunum. İyi ki de ameliyat olmuşum diyorum. Önceden kendimi tuhaf hissediyordum. Bir ortamda çenem fazla dikkat çekiyordu. Şu anda mutluyum ve beğeniyorum. Benim durumdaki herkese de öneriyorum. Eskiden yemek yerken ağzımın kenarlarını sürekli ısırıyordum. Sürekli yaralar oluyordu. Şu anda öyle bir sorunum da kalmadı" şeklinde konuştu.

Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi
Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi
Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi

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Yemek Tarifi, Ameliyat, Plastik, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi - Son Dakika


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