Doktor ile hasta arasında kavga: İki taraf da şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Doktor ile hasta arasında kavga: İki taraf da şikayetçi

Doktor ile hasta arasında kavga: İki taraf da şikayetçi
31.05.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de aile sağlığı merkezinde yaşanan tartışmada doktor ve hasta karşılıklı olarak şikayetçi oldu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Nurettin Ceylan'a (30) saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Usame Aybay (28), ilk önce doktorun kendisine saldırdığını ileri sürerek darp raporu aldı. Aybay, darp raporu sonrası Dr. Ceylan'dan şikayetçi oldu.

Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda; aile hekimi Nurettin Ceylan, iddiaya göre kan alma meselesi nedeniyle Usame Aybay ile tartıştı. Dr. Ceylan, Aybay tarafından darbedilirken; olay güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan Ceylan, Aybay'dan şikayetçi oldu. Ceylan, jandarmadaki ifadesinde, "Yanındaki kişinin tutmasına rağmen odama girerek kafama, yüzüme ve omzuma yumruk attı. Ben kendisine vurmadım; kendimi korumak amacıyla cenin pozisyonuna aldım. Sağlık ocağında bulunan diğer kişiler, şahsı odadan çıkararak beni kurtardı" dedi. Şikayet sonrası gözaltına alınan Usame Aybay, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'İLK VURAN DOKTORUN KENDİSİYDİ'

Usame Aybay da kendisini darbedildiğini öne sürerek Dr. Nurettin Ceylan'dan şikayetçi oldu. Eski eşi ile yeniden evlenmek üzere olduğunu, evlilik için istenen kan testi içi aile sağlık merkezine geldiğini söyleyen Aybay, doktorun kendisine saldırdığını iddia etti. Eski eşi ile birlikte darp raporu alan Aybay, doktorun kendisine makasla saldırdığını söyledi. Aybay, "İlk vuran doktorun kendisiydi. Sonrasında vatandaşlar içeri girdi. 'Hani ben doktora saldırıyorum' düşüncesiyle beni tuttular. Beni tutarken bana bir yumruk daha sallamaya çalışırken, 'omzum' dedi ve yerine oturdu. Daha sonrasında omzunun çıktığını ve bana yönelerek, 'Sen dua et, omzum çıktı; omzum çıkmasaydı sen görürdün' dedi" diye konuştu.

'KESİCİ ALETLE YARALANMAMA RAĞMEN BIRAKILDIM'

Tehditte bulunmadığını ve küfretmediğini söyleyen Aybay, "Ben suç işleyip de serbest bırakılmadım. Devletimiz, hiçbir savcımız suç işleyeni boşu boşuna dışarı çıkarmaz. Benim suç işlemediğim, ilk vuran kişinin doktor olduğu tespit edildikten sonra ben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Ben kesici aletle yaralanmama rağmen serbest bırakıldım. Ben odadan çıktığımda sırtım dönük bir şekildeydi" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Gebze, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktor ile hasta arasında kavga: İki taraf da şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:25:27. #7.13#
SON DAKİKA: Doktor ile hasta arasında kavga: İki taraf da şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.