Dövme Yaptırmadan Dikkat! Kanser Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Dövme Yaptırmadan Dikkat! Kanser Riski Artıyor

Haberin Videosunu İzleyin
23.06.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dövme Yaptırmadan Dikkat! Kanser Riski Artıyor
Haber Videosu

Dövme mürekkebindeki kimyasallar, lenfoma ve cilt kanseri riskini artırıyor. Uzmanlar uyarıyor.

Dövme yaptırayım derken kansere yakalanmayın

Lenfoma ve cilt kanserleri dövmeli kişilerde daha fazla

İZMİR - İnsan vücudundaki dövmeleri ve boyutlarını kanser teşhisleriyle birlikte inceleyen bilim insanları, bu işlemi yaptıran kişilerde hem cilt hem de lenfoma kanserlerinin daha sık görüldüğünü tespit etti. Kullanılan mürekkepte ağır metaller ve çok sayıda kimyasal bulunduğunu belirten Onkolog Doç. Dr. Ahmet Özveren, "Bu boyalar sadece uygulandığı bölgede kalmamakta; emilerek lenf dokularına ve lenf bezlerine iletilmekte" dedi.

Güney Danimarka Üniversitesi'nde biyostatistikçi Signe Bedsted Clemmensen liderliğindeki ekip, ikizler üzerinde gerçekleştirdikleri iki farklı çalışma yöntemiyle dövme ile cilt kanseri arasındaki muhtemel ilişkiyi inceledi. Toplam 2 bin 367 ikiz kardeşin katıldığı araştırmada, avuç içinden büyük dövmeye sahip bireylerde cilt kanseri riskinin 2.7 kat arttığı belirlendi. Elde edilen verilere göre büyük boyuttaki dövmelerin lenfoma gibi cilt kanseri türleriyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Öte yandan yapılan değerlendirmelere göre, dövme yaptırma oranı dünya genelinde artış gösteriyor. Türkiye'de bu oran net olarak bilinmemekle birlikte, ABD'de her 3 kişiden birinde, İtalya'da ise her 5 kişiden birinde en az bir dövme bulunduğu bildiriliyor. Uzmanlar, kişilerin dövme yaptırmadan önce bazı önemli etkenleri dikkatlice değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Dövme, kanseri tetikliyor

Dövme mürekkebinde bulunan maddelerin sistemik emiliminin kanserojen etkisi olduğunu belirten Acıbadem Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özveren, "Dövmenin kanserle, özellikle cilt kanseri ve lenfoma ile ilişkisi, yakın zamanda resmi olarak tespit edildi. Dövme mürekkebinde bulunan maddelerde ağır metaller ve çok sayıda kimyasal bulunmakta, hangi dövmede hangi maddenin yer aldığını ise net olarak bilememekteyiz. Çünkü dövmeler çok çeşitli yerlerde yapılmakta. Örnek verecek olursak Danimarka'da ikiz kardeşler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, dövmesi olan bireylerin cilt kanseri ve lenfomaya daha fazla yakalandığı tespit edildi. Özellikle dövmenin boyutu avuç içinden daha büyükse bu riskin arttığı görülmüştür. İsveç'te yapılan başka bir çalışmada ise dövmesi olan bireylerde yüzde 21 oranında daha fazla lenfoma vakası görüldüğü bildirildi. Daha önce bu maddelerin lokal alımıyla kanser riski oluşturup oluşturmadığı bilinmiyordu. Ancak son veriler gösteriyor ki, dövme mürekkebi sadece uygulandığı bölgede kalmamakta; emilerek lenf dokularına ve lenf bezlerine iletilmekte. Bu durum ise sonraki aşamalarda sistemik yayılıma ve potansiyel olarak diğer kanser türleri açısından da risk oluşmasına neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Güneş ışığı dövmeler üzerinde kanser riskini arttırıyor

Güneş gören bölgelerde dövme yoğunluğu arttıkça cilt kanseri riskinin de artığını vurgulayan Özveren, "Dövmenin oluşturduğu travmatizasyonla birlikte morötesi ışınlarına maruziyet de oldukça önemli bir etkendir. Çünkü morötesi ışınlarının cilt kanseri sıklığını artırdığı bilimsel olarak bilinmekte. Hem morötesi ışınlarının maruziyeti hem de dövme bir araya geldiğinde bu risk daha da yükseliyor. Dövmenin çok zaruri görülmediği durumlarda yaptırılmaması önerilmekte. Eğer dövme yaptırılacaksa, boyutlarının küçük tutulması ve güneş görmeyen bölgelerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Dövme yaptırmayı düşünen kişilerin bu kararı mutlaka tekrar gözden geçirmeleri; dövme mürekkebinin sistemik emilimi ve lokal etkileri açısından riskleri değerlendirmeleri önem arz etmektedir. Çünkü artık dövme yaptıran bireylerde kansere daha sık rastlandığını biliyoruz" diye ekledi.

Kaynak: İHA

Lenfoma Kanseri, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dövme Yaptırmadan Dikkat! Kanser Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:28
İran’ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray’da dikkat çeken önlem
İran'ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray'da dikkat çeken önlem
20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:47:17. #7.12#
SON DAKİKA: Dövme Yaptırmadan Dikkat! Kanser Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.