DSÖ'den Gazze'deki Sağlık Krizine Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Sağlık

DSÖ'den Gazze'deki Sağlık Krizine Dikkat Çekildi

DSÖ\'den Gazze\'deki Sağlık Krizine Dikkat Çekildi

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin savaş alanına döndüğünü ve sağlık sisteminin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti. Hastanelere yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımın sağlanması gerektiği vurgulandı.

30.12.2024 12:10  Güncelleme: 12:12
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin savaş alanına döndüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık sistemi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin savaş alanına döndüğünü belirterek, "Sağlık sistemi ciddi bir tehdit altında. Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, 2 gün önce (İsrail tarafından) yapılan baskın, hasta ve personelin zorla tahliye edilmesi ve hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin gözaltına alınmasının ardından hizmet dışı kaldı" dedi.

DSÖ ile ortaklarının bugün Endonezya Hastanesi'ne temel tıbbi ve hijyen malzemeleri ile yiyecek ve su ulaştırdığını kaydeden Ghebreyesus, burada kritik durumdaki 10 hastayı Şifa Hastanesi'ne naklettiğini ve nakil sırasında 4 hastanın gözaltına alındığını aktardı.

Ghebreyesus, hastanelere yönelik saldırı durdurma çağrısını yineleyerek, "Gazze'deki insanlar sağlık hizmetlerine erişmeli. İnsani yardım görevlilerinin sağlık yardımı sağlamak için erişime ihtiyacı var. Ateşkes sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık DSÖ'den Gazze'deki Sağlık Krizine Dikkat Çekildi - Son Dakika

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