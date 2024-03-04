DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor - Son Dakika
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Sağlık

DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor

Dünya 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden farklı bir virüs için uyarı geldi. Ölümcül yarasa virüsü olarak bilinen Nipah'ın (NiV) esir aldığı Bangladeş'te 38 yaşında bir erkek ve 3 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi. Semptomları belli olmayan virüs için şu ana kadar herhangi bir tedavi veya aşı da bulunamadı.

04.03.2024 10:57  Güncelleme: 11:37
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6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken, Bangladeş'i esir alan Nipah virüsüyle ilgili DSÖ'den uyarı geldi. 2 kişinin ölümüne neden olan ölümcül yarasa virüsü vakalarının arttığına vurgu yapıldı.

DSÖ'DEN NİPAH VİRÜSÜ UYARISI

COVID-19 pandemisiyle beraber tüm dünyada yeni bir salgın endişesi yaşanırken DSÖ'den farklı bir virüs için bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü, ölümcül yarasa virüsünde ölüm oranının yüksek olarak belirlenmesi acil uyarı yayınladı.

DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor

HER İKİ VAKA DA HAYATINI KAYBETTİ

Bu yıl Bangladeş'te iki kişinin virüse yakalandığını söyleyen DSÖ, her iki vakanın da ölümle sonuçlandığını belirtti. 38 yaşında bir erkek ve üç yaşında bir kız çocuğunun ölmesinin ardından Nipah virüsü (NiV) vakalarının arttığı vurgulandı.

DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor

NIPAH VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Nipah virüsü enfeksiyonunun başlangıç belirti ve semptomlarının spesifik olmadığı ve başvuru sırasında tanıdan genellikle şüphelenilmediğine dikkat çeken DSÖ, daha az yaygın olmasına rağmen hastalığın, enfekte olan biriyle yakın temas ile doğrudan bulaşabildiğini söyledi.

Ölümcül enfeksiyon, enfekte hayvanlar (yarasalar veya domuzlar gibi) veya enfekte hayvanların tükürüğü, idrarı ve dışkılarıyla kontamine olmuş yiyecekler yoluyla insanlara bulaşan bir hastalık. Meyve yarasaları veya uçan tilkiler Nipah virüsünün doğal konakçıları. İnsanlara veya hayvanlara yönelik herhangi bir tedavi veya aşı bulunmadığından virüs son derece endişe verici. Birleşik Krallık'ta NiV, yüksek sonuçları olan bulaşıcı bir hastalık olarak sınıflandırılıyor.

DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş\'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor

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Son Dakika Sağlık DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Arzum Baskara: Bangladeshte hindistanda mynmarda insanlarin yasamasi mucize zaten 23 1 Yanıtla
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