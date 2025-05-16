Dubai'da İlk Türk Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Dubai'da İlk Türk Sağlık Merkezi Açıldı

Dubai\'da İlk Türk Sağlık Merkezi Açıldı

DRFK Turkish International Day Surgery Center, Dubai'de açıldı; Türk sağlık sistemine dayalı hizmet sunacak.

16.05.2025 17:29
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DUBAİ'nin Jumeirah bölgesinde açılan DRFK Turkish International Day Surgery Center, 10 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen törenle açıldı. Op. Dr. Fatih Kırar tarafından kurulan merkez, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk sağlık sistemine dayanan ilk sağlık kurumu olma niteliği taşıyor. Açılış törenine, BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, yerel yöneticiler ve farklı sektörlerden birçok davetli katıldı.

Merkezin kurucusu olan Beyin Cerrahı Op. Dr. Fatih Kırar, Türkiye'de geliştirdiği 'regresyon ve robotik lazer tedavisi' yöntemini Dubai'ye taşıyor. Sağlık merkezinin ameliyatsız bel fıtığı tedavisi ve minimal invazif omurga cerrahisi gibi uygulamalara yer verdiği aktarıldı. Dr. Kırar, "BAE'nin küresel bir turizm merkezi olarak güçlü itibarı, dünya standartlarındaki altyapısı ve sağlıkta mükemmeliyete verdiği önem, burayı uluslararası merkezimiz için ideal kıldı" dedi.

Büyükelçi Göktaş ise sağlık merkezinin Türkiye ile BAE arasında sağlık alanında ilişkilerin ileri düzeye taşınmasına ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Sağlık merkezi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"DRFK, tanıdan tedaviye kadar tüm süreçleri aynı gün içinde tamamlayabilen bir yapıda tasarlandı. Merkezde 3D diş tarama teknolojisi kullanılarak 45 dakika içinde diş implantı yapılabiliyor. Ayrıca 3D saç tasarımı sayesinde hastalar, saç ekimi işleminden önce nihai sonucu görebiliyor. Bu teknolojiyle birlikte aynı gün içerisinde saç ekimi gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor.

"Avrupa, ABD ve Japonya menşeli yapay zeka destekli tanı sistemleriyle donatılan merkezde, tanısal endoskopi, estetik lazer uygulamaları ve floroskopi rehberliğinde omurga-diz-eklem tedavileri gibi hizmetler sunuluyor. Beyin cerrahisi, plastik cerrahi, ortopedi, gastroenteroloji, kadın doğum, üroloji, fizyoterapi, kalp ve damar cerrahisi, konuşma terapisi gibi birçok branşta Türkiye'den gelen uzman doktorlarla çalışılıyor.

"Dubai'deki bu yeni sağlık merkezi, on yılı aşkın süredir Türkiye'deki ana klinik ve Köln merkezli medikal turizm ofisi aracılığıyla hizmet alan hasta kitlesine, doğrudan yerinde hizmet sunmak amacıyla kuruldu. Bölgedeki artan talep doğrultusunda konumlanan DRFK Turkish International Day Surgery Center, aynı gün tedavi hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Merkez, tanı, tedavi, görüntüleme, laboratuvar, prosedür odaları, ameliyathane ve eczane gibi birimleri tek çatı altında toplayarak hem yerel halka hem de sağlık turizmi kapsamında gelen hastalara hizmet veriyor."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Teknoloji, Turizm, Sağlık, Güncel, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dubai'da İlk Türk Sağlık Merkezi Açıldı - Son Dakika

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