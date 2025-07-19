Dumansız Türkiye'nin 16. Yılı Kutlandı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 'dumansız Türkiye' paylaşımıyla, kapalı alanlarda sigara yasağının 16'ncı yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağının 16'ncı yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Tütünle mücadelede 16'ncı yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye" dedi.

Haber: ANKARA,