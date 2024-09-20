Dünya Alzheimer Günü'nde Farkındalık Çağrısı - Son Dakika
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Sağlık

Dünya Alzheimer Günü'nde Farkındalık Çağrısı

Doç. Dr. Gültekin, Alzheimer hastalığının artışına dikkat çekti ve toplum bilinçlendirme çağrısı yaptı.

20.09.2024 14:49
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gültekin mesajında, Alzheimer hastalığının görülme sıklığının her geçen yıl artış gösterdiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 yılından beri Türkiye'yi nüfusu yaşlı ülkeler arasına dahil ettiğini belirten Gültekin, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli sebebi insanların ortalama yaşam sürelerinde artış olmasıdır. Ülkemizde 65 yaş üzeri nüfus Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa yüzde 10'u geçti. Bu oran 2040 yılında yüzde 16, 2080 yılında yüzde 25 olacak. 65 yaş civarında yaklaşık yüzde 6 Alzheimer hastalığı görülürken 90 yaşında yüzde 35-40'a çıkmaktadır. Alzheimer hastalığının durdurulamaz bu artışı karşısında en önemli koruyucu faktör toplumu bilinçlendirmek ve beyin sağlığımızı güçlendirerek korumaktır. Güncel bilimsel çalışmalara göre beyin sağlığımızı koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz takdirde yüzde 50 ihtimalle Alzheimer hastalığından korunmuş oluruz."

Gültekin, amansız hastalıkla ilgili farkındalık çalışmalarının her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde yapıldığına değinerek, Kayseri'de yaklaşık 9-10 bin Alzheimer hastası bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Dünya Alzheimer Günü'nde Farkındalık Çağrısı - Son Dakika

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