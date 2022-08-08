Dünya'da yeni kırık tedavi yöntemi ilk kez Siirt'te gerçekleşti - Son Dakika
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Dünya'da yeni kırık tedavi yöntemi ilk kez Siirt'te gerçekleşti

08.08.2022 12:23
Dünya'da yeni kırık tedavi yöntemi ilk kez Siirt'te gerçekleşti

Dünya'da yeni kırık tedavi yöntemi ilk kez Siirt'te gerçekleştiSİİRT Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde trafik kazası sonucu sağ arka ekstremitede kırık tespit edilen kedi, ilk kez uygulanan tutuşturucu tel ve el aleti sistemi ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Dünya'da yeni kırık tedavi yöntemi ilk kez Siirt'te gerçekleşti

SİİRT Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde trafik kazası sonucu sağ arka ekstremitede kırık tespit edilen kedi, ilk kez uygulanan tutuşturucu tel ve el aleti sistemi ile tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Dünyada ve Türkiye'de ilk kez bu sistemin Siirt'te uygulanmasının gurur verici olduğunu belirten Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ali Gülaydın, tutuşturucu tel ve el aleti sisteminin kırık tedavisinde yepyeni bir bakış açısı getirdiğini ve hayvanların hayata tutunmasını sağlayacağını dile getirdi.

Dr. Gülaydın, "Bir kedimiz trafik kazası sonucu kliniğimize getirildi. Klinik ve radyolojik muayene sonucunda sağ arka ekstremitede kırık tespit ettik. Operasyona almaya karar verdik. Bu noktada işi ilginç kılan taraf ise; üzerinde 1,5 yıllık çalışmamızın olduğu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji öğretim üyesi Dr. Emre Karadeniz'in 11 yılık çalışmaları sonucunda tasarlanan, patenti alınan EFECE sistemini ilk defa Siirt Üniversitesi'nde kullanmamız oldu. Proje Yürütücülüğünü benim yapmış olduğum proje ekibinde başta Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Barış Akgül ve Arş. Gör. Onur Yıldırım'dan oluşan proje ekibimiz ile 1,5 yıllık çalışmaların ardından şu anda bu sistemi Dünya'da ve Türkiye'de ilk uygulayan Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı olarak heyecanlıyız.

Kırık tedavisi açısından gayet stabil ve kolay uygulanabilen bir sistem olduğunu aktaran Gülaydın, "Bundan sonraki süreçte hastamızı klinik ve radyolojik muayene ile takip ederek detaylı veriler elde etmeye çalışacağız. Dr. Karadeniz hocamız tarafından biyomekanik çalışmaları yapılan bu sistem, gerek Türkiye'yi temsilen yurt dışında uluslararası inovasyon fuarlarında, gerek Türkiye'de düzenlenen uluslararası inovasyon fuarlarında birçok ödül kazanmıştır" diye konuştu.

EFECE tutucuları, EFECE teli ve EFECE el aletlerinden oluşan bu sistemi ilk defa kedilerde uyguladıklarını kaydeden Dr. Gülaydın, "Dünya'da ve Türkiye'de yapılan ortopedik çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandıracağımızı düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de ve Dünya'da henüz hiç kullanılmamış bu sistemin Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kullanılmış olması bizim için gurur vericidir. Bunun için başta Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Barış Akgül ve yürütmüş olduğumuz projede bizi hiçbir konuda yalnız bırakmayan, geliştirmiş olduğu sistemi kullanmamıza olanak sağlayan, EFECE sisteminin tasarlayıcısı Dr. Öğretim Üyesi Emre Karadeniz hocamıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Siirt, kedi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünya'da yeni kırık tedavi yöntemi ilk kez Siirt'te gerçekleşti - Son Dakika

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