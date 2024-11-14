Dünya Diyabet Günü'nde Ümraniye'de Sağlıklı Yaşam Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Dünya Diyabet Günü'nde Ümraniye'de Sağlıklı Yaşam Atölyesi Düzenlendi

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Ümraniye Belediyesi ve Türkiye Diyabet Cemiyeti iş birliğiyle, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, diyabetli bireyler için sağlıklı beslenme konularında eğitim ve atölye düzenlendi. Diyetisyenler eşliğinde sağlıklı kahvaltı tabaklarının oluşturulması, meyve ile meyve suyu arasındaki farklar gibi önemli bilgiler paylaşıldı.

14.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:46
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Dünya Diyabet Günü'nde Ümraniye'de Sağlıklı Yaşam Atölyesi düzenlendi

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi ve Türkiye Diyabet Cemiyeti iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle mutfak atölyesi düzenlendi. Atölyede diyabetli bireyler için sağlıklı beslenme önerileri paylaşıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, Ümraniye Belediyesi ve Türkiye Diyabet Cemiyeti iş birliğiyle farkındalık oluşturmak amacıyla bir mutfak atölyesi hazırladı. Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte diyabetli bireyler için sağlıklı beslenme konusu üzerinde duruldu. Atölyede, diyabet tanısı veya diyabet riski taşıyan bireylere yönelik, sağlıklı kahvaltı tabağının nasıl oluşturulacağı, meyve ile meyve suyu arasındaki farklar ve etiket okuma gibi önemli konular hakkında eğitim verildi. Diyetisyenlerin rehberliğinde, sağlıklı atıştırmalıklar ve ikramlıklar üzerine önerilerde bulunuldu. Ayrıca diyabet hastası çocukları olan katılımcılara, beslenme çantasında hangi gıdaların bulunması gerektiği ve diyabet yönetimini iyileştirecek pratik bilgiler aktarıldı.

"Amacımız diyabet riski olan veya olmayan herkes için geçerli tabak modelini anlatmak"

Diyetisten Büşra Çetin, "Ümraniye ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde bireysel beslenme danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında bugüne kadar yaklaşık 12 bin seans gerçekleştirdik. Bu hizmetin yanı sıra ilkokullar, orta okullar ve liseler dahil olmak üzere sağlıklı gelecek için sağlıklı beslenme projesi kapsamında gençlerimize ve çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için eğitimler vermekteyiz. Bugün bir atölye gerçekleştirdik bu atölyede sağlıklı beslenme tabağı nasıl oluşturabiliriz, diyabet olan veya diyabet riski olan kişilere bunları anlattık" dedi. Diyetisyen Ayşe Üstün, "Sağlıklı kahvaltı tabağı oluşturmak üzere burada toplandık. Sağlıklı tabağımızda neler olmalı veya neler olmamalı bunlardan bahsettik. Mutlaka tabağımızın yarısından sebzeden ve posadan oluşması gerektiğini dolayısıyla kan şekerinin dengeleyebilmeyi hedefledik. Amacımız sadece diyabetlilere değil diyabet riski olan veya olmayan herkes için geçerli bir tabak modeli. Bunu burada vurgulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Diyabet Günü\'nde Ümraniye\'de Sağlıklı Yaşam Atölyesi Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Dünya Diyabet Günü'nde Ümraniye'de Sağlıklı Yaşam Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika

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